Смартфон-раскладушка, ноутбук и AR-очки: бренд телевизоров показал новые концепты

TCL решила расширить ассортимент товаров и представила, помимо телевизоров, свой первый ноутбук, складной смартфон и очки дополненной реальности

TCL решил сразу представить и новые очки, и раскладушку, и ноутбук / Фото: GSMarena

Представленный в рамках CES-22 лептоп способен работать до 12 часов в активном режиме, а складной смартфон обещают продавать не дороже 700 долларов.

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Кроме того, компания представила гарнитуру для метавселенной и очки дополненной реальности, которые помогут пользователю во время тренировки, пишет GSM Arena.

Ноутбук: легкий, но с металлическими пластинами

Фото gsmarena

Ноутбук Book 14 Go оснащен дисплеем с диагональю 14,1 дюйма, имеет разрешение 1366 x 768 пикселей и частоту обновления 60 Гц.

Модель оснастили довольно старым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7c. Она позиционируется, как недорогой лэптоп для учебы.

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Процессор состоит из 2-х ядер Kryo 495 Gold с частотой до 2,55 ГГц, а также из 6-ти энергоэффективных Kryo 495 Silver.

Лептоп способен работать до 12 часов в активном режиме с аккумулятором в 40 Вт/ч, имеет 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 128 ГБ.

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Фото gsmarena

Ноутбук толщиной в 13,95 мм и весом в 1,3 кг оказался самым тонким в своем сегменте. И хотя у него пластиковая рама, она укреплена металлическими пластинами. Цена ноутбука стартует от 349 долларов, или 9,5 тысяч гривен.

Складной смартфон до 700 долларов

Фото gsmarena

TCL пока показала только под рабочим названием TCL Flex V. Цель – выпустить доступную складную модель стоимостью до 700 долларов (19,2 тысяч гривен).

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Шарнир соединения частей смартфона, хоть и похож на аналоги у Samsung, имеет меньший зазор в раскрытом состоянии. Это делает складку между половинками менее заметной.

Фото gsmarena

Соотношение сторон также чуть меньше, чем у конкурента – 21:9. Телефон оснастят маленьким внешним дисплеем.

Фото gsmarena

На данном этапе телефон оснащен процессором Snapdragon 765G и аккумулятором емкостью 3545 мАч, а также камерой на 44 Мп на передней части, и двумя камерами – 48 + 16 Мп – на задней.

Очки и гарнитура – дополненная реальность и метавселенная

Фото gsmarena

TCL представила концепт очков дополненной реальности Leiniao AR. Очки должны освободить руки, отображая различные физические показатели пользователю во время спортивной тренировки.

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Кроме того, они вместо фитнесс-браслета также смогут поддерживать прогноз погоды и давать полезные рекомендации, исходя из состояния здоровья.

Также бренд усовершенствовал очки Nxtwear G – гарнитуру для метавселенной: вес модели Air уменьшился на 30% и составляет 75 г.

Фото gsmarena

Два microOLED-дисплея с разрешением 1080 точек и частотой обновления 60 Гц обеспечивают виртуальное поле зрения в 47 градусов и поддерживают трехмерные изображения.

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Интересно, что компания предлагает две сменные пары линз, чтобы очки лучше подходили под наряд владельца. В них также встроены два динамика.

Концепт.