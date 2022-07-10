Адская "юла" – ученые нашли звезду с вращением 8000 км в секунду

Недавно открытая звезда, получившая обозначение S4716, движется с ошеломляющей скоростью 8000 км в секунду. Происходит это вокруг черной дыры в центре нашей галактики

Ученые обнаружили звезду, которая вращается на скорости 8000 км/сек возле черной дыры / Фото: unsplash.com, interestingengineering

Ученые открыли звезду, которая вращается вокруг черной дыры с невероятной скоростью прямо в центре Млечного Пути. Здесь же находится сверхмассивная черная дыра, которую назвали Стрельцом А, то есть все это происходит в нашей галактике.

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Таким образом на данный момент S4716 является самой быстрой звездой, вращающейся вокруг Стрельца A*. Он завершает оборот вокруг черной дыры диаметром 14,6 миллиона (23,5 миллиона километров) всего за четыре года.

Открытие звезды, расположенной так близко к черной дыре, может изменить понимание эволюции нашей галактики и ее быстро движущихся звезд, ведь компактная орбита S4716 вызывает недоумение, — заявил Майкл Заячек, астрофизик из Университета Масарика.

Ученые удивлены тем, что звезды не могут так легко формироваться вблизи черной дыры. S4716 пришлось двигаться внутрь, например, приближаясь к другим звездам и объектам в скоплении S, что привело к значительному сокращению ее орбиты.

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