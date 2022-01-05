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Intel презентовала самые быстрые процессоры в мире: в чем их подвох

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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5 января, 18:31
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Intel представила 12 поколение чипсетов линейки Core на выставке CES 2022 – это самые быстрые в мире процессоры
Процессор Intel стал самым быстрым в мире
Процессор Intel стал самым быстрым в мире / Фото: Intel

Компания выпускает на рынок восемь процессоров серии H, основанных на гибридной архитектуре.

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Самая мощная модель называется i9-12900HK. Она получила шесть производительных и восемь энергоэффективных ядер с частотой до 5 ГГц, пишет Intel.

Фото Intel

Бренд называет чип лучшей в мире игровой платформой для мобильных устройств, ведь процессор на 28% производительнее для игр и на 43% – для 3D-рендеринга, чем предыдущее поколение.

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Производитель заверил, что по результатам проверки Intel Core i9-12900HK опережает AMD Ryzen 9 5900HX и Apple M1 Max.

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Процессоры стали первым, которые поддерживают модули оперативной мобильной памяти DDR5 и DDR4 со скоростью до 4800 млн транзакций в секунду.

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Они также получили встроенный модуль Wi-Fi 6E и Thunderbolt 4, что позволит передавать данные до 40 Гбит/с, а компьютер можно будет подключить к нескольким мониторам и аксессуарам.

Использовать новые процессоры можно будет при производстве устройств, начиная с февраля 2022 года.

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Среди минусов новинки специалисты называют то, что процессоры M1 Max не требуют столько электроэнергии. Чип от Apple работает, потребляя меньше мощности без риска перегрева.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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