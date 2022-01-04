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СЕГОДНЯ Техно

Galaxy S21 FE официально вышел: когда и почем его можно будет купить

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 января, 09:07
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Samsung официально представила Galaxy S21 FE. В Украине его цена, вероятно, стартует от 23 тысяч гривен
Вышла последняя модель Samsung с Android 12
Вышла последняя модель Samsung с Android 12 / Фото: Pixabay, WCCFTech

Характеристики и фото телефона появились в сети незадолго до выхода. Что касается стоимости, в США его можно будет купить за 699 ​​долларов – около 20 тысяч гривен.

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В Европе версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 23-25 тысяч гривен, а значит, у нас он будет не дешевле. Смартфон получил процессор Snapdragon 888, пишет wccftech.

Фото WCCFTech

Последний уже можно считать устаревшим, поскольку Qualcomm выпустила последний и лучший процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Смартфон вышел с дисплеем в 6,4-дюйма: это панель AMOLED с разрешением 2340 x 1080 пикселей. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц.

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К сожалению, Galaxy S21 FE не может динамически переключаться между значениями частоты обновления для экономии заряда батареи.

Фото WCCFTech

Зато он сразу же работает под управлением Android 12 и имеет сертификат защиты от пыли и воды IP68.

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Самый дорогой вариант модели предлагает 8 ГБ оперативной памяти в сочетании с 256 ГБ встроенной, оптический считыватель отпечатков пальцев и четыре камеры.

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Последние идут со следующими характеристиками:

  • Основная – 12 МП
  • Сверхширокая камера – 12MP
  • Телеобъектив – 8MP с 3-кратным оптическим зумом
  • Фронтальная камера – 32МП

Телефон будет доступен в таких цветах:

  • белый
  • графит
  • лаванда
  • оливковый.

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Galaxy S21 FE имеет несколько режимов съемки, в ночном режиме обещают возможность сделать 14 снимков и объединить их во многокадровое изображение.

Фото WCCFTech

Существует также режим многокамерной записи, в котором передняя и задняя камеры одновременно используются для записи видео.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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