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Потрясающая точность! Украина может получить от США снаряды "Экскалибур" (фото, видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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9 июля, 13:54
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Снарядом можно вести огонь из любой артиллерийской системы стандарта НАТО
Excalibur имеет калибр 155 мм и погрешность в несколько метров.
Excalibur имеет калибр 155 мм и погрешность в несколько метров. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина продолжает получать оружие от западных союзников, чтобы противостоять российским оккупантам. В частности, наша страна получит американские снаряды к артиллерийской системе HIMARS, которые могут долететь до российских объектов в Крыму.

Также ведутся разговоры о поставках высокоточных снарядов M982 Excalibur, входящих в один из пакетов помощи от Канады. 8 июля состоялся брифинг в Пентагоне, где один из журналистов спросил об этих снарядах. Однако ему ответили, что "не могут вдаваться в детали".

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Сайт "Сегодня" разобрался, что за снаряды может получить Украина.

Точный снаряд

Как отмечается, M982 Excalibur – это высокоточный артиллерийский снаряд калибром 155 мм, созданный совместными усилиями различных исследовательских подразделений армии США и компанией Raytheon.

Снаряд имеет дальность в 40 км и погрешность в несколько метров благодаря системе наведения по инерционной и спутниковой навигации. Как сообщается, последнее имеет решающее значение, поскольку для точного выстрела необходимо знать координаты цели, а не подсвечивать ее лазером.

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Интересно, что вести огонь этим снарядом можно с любой современной артиллерийской системы стандарта НАТО – американских гаубиц M777, колесных французских CAESAR, гусеничных немецких PzH 2000 или британских AS90 Braveheart и т.д.

Снаряд M982 Excalibur.
Снаряд M982 Excalibur. / Фото: defence-ua.com

Характеристики снаряда Excalibur:

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  • масса – 48 кг;
  • масса боевой части – 22 кг;
  • длина – 1 м;
  • калибр – 155 мм;
  • погрешность от точки прицеливания – 4 м.

Эксперты отмечают, что дальность стрельбы из Excalibur зависит от самой артсистемы. В частности, доказанная дальность выстрела Excalibur из M777 с длиной ствола 39 калибров составляет 36 километров. В то же время CAESAR с 52-калиберным стволом способен вести огонь с него на 46 км, а PzH 2000 – на 48 км.

"Для максимизации эффективности Excalibur, в первую очередь, будет лучше использовать именно из самоходных артиллерийских установок с длиной ствола в 52 калибра. В условиях контрбатарейной борьбы это позволит получить астрономическое преимущество над врагом", – говорится в сообщении.

Если сравнивать, то дальность огня из одной из артиллерийских систем армии РФ – "Мста" – составляет до 24,7 км специальными снарядами с улучшенной аэродинамикой 3ВОФ45.

"А специализированный "Гиацинт", создававшийся как контрбатарейное средство, имеет дальность выстрела до 30,5 км аналогичным специальным снарядом 3ВОФ86. Т.е. превышение использования Excalibur из 52-калиберных артсистем будет составлять 16-18 км. Для понимания масштаба пропасти – это дальность стрельбы из распространенной советской САУ 2С3 "Акация", – указывают эксперты.

В то же время, указывается, что Excalibur может стать решающим фактором как во время контрбатарейной борьбы, так и уничтожения важных целей высокоточными ударами.

Ранее сайт "Сегодня" писал об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантам, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал яркую работу польских "Крабов" на фронте. Также мы писали о RM-70 Vampire, из которых украинские военные гатят по врагу.

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
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