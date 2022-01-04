Батарейки, гудбай: Samsung сделала пульт, заряжающийся от Wi-Fi

Новое устройство собирает радиоволны, исходящие от Wi-Fi роутера, и превращает их в электроэнергию.
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Помимо этого, пульт заряжается от солнечной энергии и даже лампы через панель на задней крышке, пишет The Verge.
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Если нужна более быстрая зарядка, также можно подключить новое устройство к кабелю USB. В пульте нет литий-ионных батареек.
Их заменяет конденсатор: технология не требует опасных химических электролитов, поэтому можно полностью отказаться от батареек ААА.
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Такая технология впервые внедряется в бытовую электронику на коммерческом уровне. Зарядка происходит на расстоянии до 40 м.
Новое поколение Eco Remote выпустят в этом году и будут поставлять со всеми телевизорами QLED 4K и 8K, такими как The Frame, Serif и Sero. Пульт изготавливают в белом или черном цвете.
Контекст.
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