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СЕГОДНЯ Техно

Батарейки, гудбай: Samsung сделала пульт, заряжающийся от Wi-Fi

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 января, 18:26
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Samsung представила на выставке CES 2022 пульт дистанционного управления SolarCell Eco Remote с беспроводной зарядкой от Wi-Fi
Новый пульт от Samsung заряжается от Wi-Fi
Новый пульт от Samsung заряжается от Wi-Fi / Фото: Samsung

Новое устройство собирает радиоволны, исходящие от Wi-Fi роутера, и превращает их в электроэнергию.

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Помимо этого, пульт заряжается от солнечной энергии и даже лампы через панель на задней крышке, пишет The Verge.

Если нужна более быстрая зарядка, также можно подключить новое устройство к кабелю USB. В пульте нет литий-ионных батареек.

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Их заменяет конденсатор: технология не требует опасных химических электролитов, поэтому можно полностью отказаться от батареек ААА.

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Такая технология впервые внедряется в бытовую электронику на коммерческом уровне. Зарядка происходит на расстоянии до 40 м.

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Новое поколение Eco Remote выпустят в этом году и будут поставлять со всеми телевизорами QLED 4K и 8K, такими как The Frame, Serif и Sero. Пульт изготавливают в белом или черном цвете.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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