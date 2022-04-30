Россия использует в войне против Украины дельфинов

Програма по морским млекопитающим существует в российской армии еще со времен СССР

Россия использует дельфинов на военных объектах / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Зарубежные СМИ утверждают, что Россия использует дельфинов для защиты своих военно-морских баз в Черном море.

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Сообщается, что подводная защита была обнаружена на спутниковых снимках, сделанных космической компанией Maxar и проверенных Военно-морским институтом США.

На спутниковых снимках якобы видны два загона для дельфинов у входа в гавань Севастополя, где базируется Черноморский военно-морской флот России. Дельфины могли быть помещены туда для защиты от водолазов, пытающихся проникнуть на военно-морскую базу.

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Согласно обзору спутниковых снимков, загоны были перевезены туда в феврале, примерно во время вторжения в Украину.

Во время холодной войны СССР использовал обученных дельфинов для защиты от вражеских пловцов, обнаружения подводных лодок и защиты кораблей в рамках программы ВМФ СССР по морским млекопитающим.

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После распада Советского Союза дельфины были переданы Украине, но с аннексией Крыма Россией в 2014 году подразделение перешло под контроль ВМФ России, пишет gizmodo.com.