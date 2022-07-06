Поймать темную материю: у обновленного адронного коллайдера новые задачи

Большой адронный коллайдер после обновлений возобновил работу и теперь ученые ставят перед ним новый задачи, одна из них – обнаружить темную материю

Физики рассматривают всевозможные объяснения темной материи, используя большой адронный коллайдер / Фото: istockphoto.com, www.space.com

С возобновлением работы Большого адронного коллайдера (БАК) после трехлетнего перерыва перед гигантским ускорителем частиц поставлена новая цель: охота за темной материей.

Также мы писали, как возникают затмения Солнца, ученые разложили по полочкам. Темная материя – это загадочное вещество, которое должно составлять около 80% всей материи во вселенной, но которую никто никогда не видел.

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Это поразительный факт, что подавляющее большинство материи во Вселенной на самом деле невидимо для нас. Астрономы считают, что темная материя должна присутствовать, потому что они видят ее гравитационные отпечатки.

Темная материя — это невидимый космический каркас, который скрепляет галактики и скопления галактик. Мы просто не знаем, что это такое. Любопытно, что эксперименты на самом маленьком масштабе на Большом адронном коллайдере могут дать ключ к разгадке одной из самых масштабных космологических загадок.

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Теперь физики рассматривают всевозможные объяснения темной материи, в том числе экзотические, такие как квазиформа излучения, называемая "темным излучением", с длиной волны, простирающейся на несколько световых лет, мини- черные дыры , модифицированная гравитация, суперсимметричные частицы и другие виды экзотической материи.

Темная материя побудила множество новых экспериментальных методов и каналов, которые будут иметь большое значение в будущем, — сказал Джан Гуидис, руководитель теоретического отдела ЦЕРНа.

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