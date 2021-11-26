Появились наушники-переводчик с любого языка

Инновационные беспроводные устройства работают как универсальный переводчик и не требуют подключения к роумингу

Новые наушники могут переводить речь в реальном времени / Фото: Pixabay

Компания Pilot создала крошечный наушник, который переводит язык, который вы слышите, на язык, который вы понимаете. Напомним, ранее AirPods 3 получили защиту от воды.

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Новое же устройство может переводить на любой язык, и вам даже не понадобится подключение к роумингу в другой стране, пишет Interesting Engineering.



Крошечный девайс помещается в ухо и работает в режиме реального времени. Он создан с целью преодолеть языковой барьер во всем мире.

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По мнению специалистов, новое устройство может помочь как туристам, так и бизнесменам, политикам, ведущим международные переговоры.

Наушники работают вместе с приложением, и могут работать и в автономном режиме - именно поэтому не стоит переживать о передаче данных в другой стране.

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Waverly Labs – компания, стоящая за пилотом, принимает заказы со своего веб-сайта на новые наушники.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola покажет смартфон с 200-мегапиксельной камерой уже в декабре 2021.

Кроме того, Apple планирует выпускать собственные 5G-модемы с 2023 года.