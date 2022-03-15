Помоги уничтожать оккупанта! Куда писать, если увидели вражескую технику

Специально для этого Министерство цифровой трансформации запустило специальный чат-бот в Telegram єВорог. Для его использования нужно подтвердить свою личность через приложение "Дія".
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Далее вы можете делиться геопозицией врага, фото и видео доказательствами.
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Но это не единственный сервис для вычисления оккупанта. Ранее Служба безопасности Украины запустила чат-бот в Telegram STOP Russian War.
С помощью этого бота можно не только сообщить местоположение армии врага, но и дать наводку на цель для кибератаки на инфраструктуру оккупанта.
Но в то же время СБУ напоминает, что не нужно сообщать о перемещении украинских военных. а также сразу же писать в соцсети о последствиях обстрела со стороно оккупанта. Тем самым вы помогаете ему скорректировать удар.
Как можно помочь украинской армии, имея только смартфон:
- Сообщать о передвижении техники врага в чат-ботах єВорог и STOP Russian War.
- Сообщать о дезинформаторах и тех, кто раскрывает расположение украинских войск, в чат-боте StopRussia.
- Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали, в чат-боте Ukraine avanger bot.
- Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel.
- Передавать зафиксированные военные преступления оккупантов для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA.
- Еще один сервис для сбора доказательств военных преступлений России – Russian War Crimes!
- Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram-канала Ищи своих.