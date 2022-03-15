Помоги уничтожать оккупанта! Куда писать, если увидели вражескую технику

Украинская армия успешно сдерживает натиск российской армии, а помогает им обычное мирное население, вовремя сообщая о передвижении техники оккупантов

В Украине создали боты для отслеживания российской армии / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Специально для этого Министерство цифровой трансформации запустило специальный чат-бот в Telegram єВорог. Для его использования нужно подтвердить свою личность через приложение "Дія".

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Далее вы можете делиться геопозицией врага, фото и видео доказательствами.

Но это не единственный сервис для вычисления оккупанта. Ранее Служба безопасности Украины запустила чат-бот в Telegram STOP Russian War.

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С помощью этого бота можно не только сообщить местоположение армии врага, но и дать наводку на цель для кибератаки на инфраструктуру оккупанта.

Но в то же время СБУ напоминает, что не нужно сообщать о перемещении украинских военных. а также сразу же писать в соцсети о последствиях обстрела со стороно оккупанта. Тем самым вы помогаете ему скорректировать удар.

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Как можно помочь украинской армии, имея только смартфон: