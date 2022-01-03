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СЕГОДНЯ Техно

Google и Meta не придут: выставку CES-2022 сократили из-за пандемии

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 18:10
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Крупнейшая технологическая выставка 2022 года продлится на один день меньше: слишком многие участники отказались приезжать оффлайн из-за вируса омикрон
CES в этом году пройдет оффлайн, но многие отказались присутствовать физически
CES в этом году пройдет оффлайн, но многие отказались присутствовать физически

CES отменила последний день своей техноконференции 2022 года в Лас-Вегасе. Теперь выставка завершится 7 января, а не 8 января.

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Более короткий график – дополнительная мера безопасности в связи со всплеском уровня заболеваемости COVID-19, пишет The Verge.

За последние две недели ряд крупных компаний, в том числе BMW, Intel, AMD, GM, Google, T-Mobile, Amazon, Microsoft и Meta, отказались от физического присутствия на выставке.

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В доковидные времена выставка собирала более 10 тысяч человек в год. При этом в округе Кларк, штат Невада, где расположен Лас-Вегас, 11% тестов на COVID дают положительные результаты.

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На данный момент более 2200 экспонентов подтверждены для участия в CES и 143 компании зарегистрировались и готовы посетить ее.

На CES, среди прочего, покажут обновленную линейку телевизоров Neo QLED 4K и 8K от Samsung. Также представят смартфоны Galaxy A53, Galaxy A73 и Galaxy S21 FE.

Компания LG представит игровой ноутбук с 17,3-дюймовым дисплеем – UltraGear 17G90Q, а также телевизоры Objet OLED TV и LG StanbyME в нестандартном дизайне.

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Intel должна была презентовать новые декстопные процессоры Alder Lake-P и их младшие модели – Alder Lake-S, а также материнские планы на основе Intel 600-й серии. Видимо, это пройдет онлайн.

AMD, в свою очередь, готовит флагманскую линейку чипсетов Ryzen 6000H со встроенной графикой RDNA 2.

Контекст.

  • Ранее мы писали о том, что британская компания разработала гуманоидного робота, который максимально реалистично отображает человеческую мимику.
  • Также мы собрали пять удивительных вещей, которые изменят мир в 2022 году и превратят его в подобие фантастических фильмов.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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