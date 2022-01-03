Google и Meta не придут: выставку CES-2022 сократили из-за пандемии

Крупнейшая технологическая выставка 2022 года продлится на один день меньше: слишком многие участники отказались приезжать оффлайн из-за вируса омикрон

CES в этом году пройдет оффлайн, но многие отказались присутствовать физически

CES отменила последний день своей техноконференции 2022 года в Лас-Вегасе. Теперь выставка завершится 7 января, а не 8 января.

Читайте также: Умные часы от Google: в сети появились фото и характеристики

Реклама

Более короткий график – дополнительная мера безопасности в связи со всплеском уровня заболеваемости COVID-19, пишет The Verge.

За последние две недели ряд крупных компаний, в том числе BMW, Intel, AMD, GM, Google, T-Mobile, Amazon, Microsoft и Meta, отказались от физического присутствия на выставке.

Реклама

В доковидные времена выставка собирала более 10 тысяч человек в год. При этом в округе Кларк, штат Невада, где расположен Лас-Вегас, 11% тестов на COVID дают положительные результаты.

Читайте также: Плохие новости для Илона Маска: многоразовая ракета Neutron наступает Falcon на пятки

Реклама

На данный момент более 2200 экспонентов подтверждены для участия в CES и 143 компании зарегистрировались и готовы посетить ее.

На CES, среди прочего, покажут обновленную линейку телевизоров Neo QLED 4K и 8K от Samsung. Также представят смартфоны Galaxy A53, Galaxy A73 и Galaxy S21 FE.

Компания LG представит игровой ноутбук с 17,3-дюймовым дисплеем – UltraGear 17G90Q, а также телевизоры Objet OLED TV и LG StanbyME в нестандартном дизайне.

Читайте также: В Сети показали новый смартфон-раскладушку от Huawei

Intel должна была презентовать новые декстопные процессоры Alder Lake-P и их младшие модели – Alder Lake-S, а также материнские планы на основе Intel 600-й серии. Видимо, это пройдет онлайн.

AMD, в свою очередь, готовит флагманскую линейку чипсетов Ryzen 6000H со встроенной графикой RDNA 2.

Контекст.