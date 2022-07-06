Это надо видеть: руль из мрамора и ядовитый розовый редизайна культового Renault 5 Diamant (фото)

Культовая модель Renault 5 отмечает 50-летие новым дизайном. Знаменитый супермини теперь работает на электричестве и будет продан с аукциона вместе с цифровым двойником NFT

Культовая модель Renault 5 отмечает 50-летие новым дизайном: теперь это ядовито-розовый электромобиль с мраморным рулем / Фото: interestingengineering

Знаменитая модель Renault 5 отмечает свое 50-летие новым дизайном: теперь культовая модель переработана в электромобиль и называется Renault 5 Diamant. Французский автопроизводитель Renault продал более 5 миллионов единиц своего символа поп-культуры в разных странах в период с 1972 по 1984 год.



Также мы писали, что реактивный грузовик разбился на скорости около 500 км/час, водитель погиб. Редизайн знаменитого супермини выполнен в сотрудничестве с французским дизайнером Пьером Гоналоном. Он выдающийся дизайнер, входящий в число 100 ведущих создателей Architectural Digest и представитель французского декоративно-прикладного искусства.

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Самой уникальной частью REnaukt 5 Diamant теперь является рулевое колесо, выполненное из мрамора на карбоне, интересно, что его уникальная форма не делает его менее удобным для водителя.

Для меня большая честь приглашение Renault заново изобрести легендарный Renault 5 к его 50-летнему юбилею. Бренд дал мне полную свободу действий в разработке автомобиля моей мечты",- заявил Пьер Гоналон,- Что я хотел сделать с Renault 5 Diamant, так это отдать дань уважения его революционному дизайну и в то же время перенести формы и цвета из моей вселенной в автомобильный мир.

Руль Renault 5 Diamant и отсек для хранения сделаны из французского мрамора Grand Antique d'Aubert / Фото: interestingengineering

Помимо того, что Renault 5 Diamant полностью электрический, он оснащен сканером отпечатков пальцев для разблокировки дверей, а также трехпозиционным рычагом последовательного переключения передач (вперед, нейтраль, назад). Несколько мастеров, которые регулярно работают с Пьером Гоналоном, также объединили свой опыт в Renault 5 Diamant.

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Renault 5 Diamant полностью электрический, он оснащен сканером отпечатков пальцев для разблокировки дверей / Фото: interestingengineering

В частности, его рулевое колесо и отсек для хранения сделаны из французского мрамора Grand Antique d'Aubert, переработанного Minéral Expertise и отлитого в трубы, чтобы сделать его легче и гибче. Несколько недель спустя Renault 5 Diamant будет продан с аукциона вместе с цифровым двойником NFT.

Выручка от продажи будет передана Give Me 5, новому проекту Renault CSR, направленному на привлечение молодого поколения через спорт и музыку.

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