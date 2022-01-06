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Кино и домашний офис на столе: Samsung презентовал умную колонку-проектор 3 в 1

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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6 января, 18:50
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Компания Samsung анонсировала портативное устройство 3 в 1, совмещающее в себе проектор, умную колонку и источник внешнего освещения
Колонка-проектор может использоваться сразу в нескольких вариантах
Колонка-проектор может использоваться сразу в нескольких вариантах

Новое устройство под названием Freestyle обещает обеспечить впечатление кинематографического качества с экраном до 100 дюймов при размещении на расстоянии в 2,7 метра от стены.

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Технологический гаджет был представлен на выставке CES-2022 года в Лас-Вегасе. Умный портативный проектор интегрирован со специальными функциями Samsung Smart TV.

Проектор включает качество изображения HDR10, объемный звук с эффектом присутствия и эксклюзивный эффект освещения благодаря полупрозрачной крышке объектива.

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Колонка Freestyle поступит в продажу уже феврале 2022. Стартовая стоимость колонки для предзаказа – 900 долларов.

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Миниатюрный корпус и подставка гаджета позволяют вращать его на 180 градусов, проецируя изображение на любую плоскость, будь то стол, стена или потолок.

По заявлению Samsung, Freestyle не только автоматически выравнивает картинку, но и подстраивается под цвет поверхности.

Проектор весит 830 граммов, транслирует контент в разрешении 1080p на диагональ от 30 до 100 дюймов с яркостью 550 люмен.

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Также колонка оснащается динамиками с пространственным звучанием и поддерживает голосовые команды Bixby и Alexa.

Проектор совместим с приложениями для потокового вещания и может дублировать картинку с ТВ или смартфона, у него также есть разъемы – USB-C и HDMI.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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