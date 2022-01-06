Кино и домашний офис на столе: Samsung презентовал умную колонку-проектор 3 в 1

Новое устройство под названием Freestyle обещает обеспечить впечатление кинематографического качества с экраном до 100 дюймов при размещении на расстоянии в 2,7 метра от стены.
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Технологический гаджет был представлен на выставке CES-2022 года в Лас-Вегасе. Умный портативный проектор интегрирован со специальными функциями Samsung Smart TV.
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Проектор включает качество изображения HDR10, объемный звук с эффектом присутствия и эксклюзивный эффект освещения благодаря полупрозрачной крышке объектива.
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Колонка Freestyle поступит в продажу уже феврале 2022. Стартовая стоимость колонки для предзаказа – 900 долларов.
Миниатюрный корпус и подставка гаджета позволяют вращать его на 180 градусов, проецируя изображение на любую плоскость, будь то стол, стена или потолок.
По заявлению Samsung, Freestyle не только автоматически выравнивает картинку, но и подстраивается под цвет поверхности.
Проектор весит 830 граммов, транслирует контент в разрешении 1080p на диагональ от 30 до 100 дюймов с яркостью 550 люмен.
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Также колонка оснащается динамиками с пространственным звучанием и поддерживает голосовые команды Bixby и Alexa.
Проектор совместим с приложениями для потокового вещания и может дублировать картинку с ТВ или смартфона, у него также есть разъемы – USB-C и HDMI.
Контекст.
- Напомним, ASUS выпустила складной дисплей-планшет, который складывается, как ноутбук.
- Кроме того, компания презентовала конкурента iPad Pro – ROG Flow Z13 может по мощности и скорости конкурировать не только с хорошими ноутбуками, но и с планшетами Apple.
- Ранее мы писали о том, что Lenovo на выставке CES-2022 представил свои новые ультратонкие ноутбуки и сверхбыстрые ПК.