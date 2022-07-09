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Илон Маск отказался от покупки Twitter

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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9 июля, 03:12
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Основатель SpaceX не может просто так отказаться от сделки
Илон Маск передумал покупать Twitter. Коллаж "Сегодня"
Илон Маск передумал покупать Twitter. Коллаж "Сегодня"

Основатель SpaceX, миллиардер Илон Маск разрывает сделку на 44 миллиарда долларов на покупку Twitter

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление, которое Маск подал Комиссии по ценным бумагам и биржам.

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Подробности

Потенциальный покупатель не смог получить точные данные о количестве спам-аккаунтов в социальной сети. Согласно договору, владелец Tesla и SpaceX должен заплатить за соцсеть 44 миллиарда долларов.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.

Председатель правления Twitter Брет Тейлор оперативно отреагировал на это заявление, сообщив, что совет директоров компании по-прежнему ожидает полного завершения сделки по согласованной цене и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения. По условиям соглашения Маск согласился заплатить 1 миллиард долларов, если он откажется от покупки компании.

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Поставил Twitter на паузу

Цена акций Twitter упала на 20 процентов сразу после новости об удержании сделки, в то время как Tesla, гендиректором которой является Илон Маск, выросла на 6 процентов.

Приостановка сделки представляет собой последний удар по попытке Маска захватить эту социальную сеть. Первоначально компания объявила о так называемой мере "ядовитой пилюли", чтобы предотвратить поглощение, прежде чем в конце апреля согласилась на выкуп.

Также мы писали, что Илон Маск предлагает связать мозг с компьютером с помощью протеза Neuralink.

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Ксения Тесленко
Ксения Тесленко Редакторка

Працювала редакторкою у науковому виданні, головним редактором газети у Київській області "Козинська громада". Хобі - спорт, здоровий і активний спосіб життя.

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