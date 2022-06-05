Марсоход-снайпер: Perseverance расстрелял каменные мишени на Марсе, которые сам выбрал

Без явного указания с Земли марсоход Perseverance нанес удар по двум каменным целям: машина сделала это, чтобы больше узнать об составе камней на красной планете

Perseverance расстрелял каменные мишени на Марсе, которые сам выбрал / Фото: space.com, istockphoto.com

Марсоход Perseverance продолжает свою миссию на красной планете: теперь робот сам себе ставит задание и сам сразу же выполняет. И NASA приветствует улучшенную способность марсохода выбирать свои собственные цели, как способ ускорить изучения Марса.

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Ранее мы также писали, кто будет делать скафандры для астронавтов NASA. Так, без явного указания с Земли марсоход Perseverance нанес удар по двум каменным целям с помощью своего инструмента SuperCam 442 сол.

ММашина сделала это, чтобы узнать больше об их элементном составе, сообщили NASA.Программное обеспечение Perseverance для выбора целей называется Autonomous Exploration for Gathering Enhanced Science (AEGIS).

Марсоход выберет, соберет и спрячет самые многообещающие образцы камней для будущей миссии / Фото: space.com

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Оно было разработано в Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии для других миссий марсохода. Затем программное обеспечение было адаптировано для инструмента Perseverance SuperCam.

AEGIS запрашивает изображения Navcam, а затем анализирует изображения, чтобы найти камни и расставить приоритеты для анализа на основе размера, яркости и ряда других характеристик", -говорится в отчете НАСА,- Последовательно он инициирует последовательность, в которой SuperCam запускает свой лазер, чтобы определить химический состав одной или двух наиболее приоритетных целей, выбранных из изображений Navcam.

Таким образом марсоход выберет, соберет и спрячет самые многообещающие образцы камней для будущей миссии: планируется, что астронавты соберут материалы и отправят их с Марса на Землю в 2030-х годах.

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