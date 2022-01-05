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"Apple Watch" для собак: умный ошейник следит за здоровьем и играми питомца

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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5 января, 06:40
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Компания Invoxia представила на выставке CES 2022 новый умный ошейник, который может отслеживать жизненные показатели вашей собаки
Умный ошейник для собак знает, чем занимается питомец
Умный ошейник для собак знает, чем занимается питомец / Фото: Invoxia

Специально для пушистых животных был разработан искусственный интеллект с глубоким обучением, который использует миниатюрные радарные датчики.

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Конечно же, умный ошейник также может использоваться как GPS и трекер активности собаки, пишет The Verge.

В устройстве использовали датчики того же типа, что и радар Soli, который Google использовал в своих телефонах Pixel 4.

Фото Invoxia

Что интересно, радары способны снимать показания независимо от того, насколько пушистая у вас собака.

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Еще один плюс заключается в том, что ошейник может более свободно и комфортно сидеть на шее собаки.

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Умные часы и фитнес-трекеры, которые используют люди, напротив, требуют более плотной посадки и хорошего контакта с кожей.

Помимо мониторинга жизненно важных функций, ошейник отслеживает повседневную активность и определяет, когда собака гуляет, бежит, царапается, ест или пьет, лает и отдыхает.

Фото Invoxia

Из минусов – на данный момент ошейник Invoxia предназначен только для собак среднего и крупного размера.

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Пока радар не удалось уменьшить для того, чтобы устройство подошло миниатюрным собакам и кошкам.

Invoxia сообщает, что ошейник появится в продаже летом 2022 года по цене в 99 долларов (дополнительная ежемесячная подписка на функции GPS обойдется еще в 12,99 долларов).

Контекст.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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