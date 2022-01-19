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Не дивися вгору: астероїд, що прямує на Землю, можуть прогавити через супутники Starlink

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 19:02
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Понад дві тисячі супутників Starlink впливають майже на п'яту частину важливих спостережень за сутінками, а в майбутньому можуть завадити важливим відкриттям
Супутники Ілона Маска вже спотворюють зображення неба
Супутники Ілона Маска вже спотворюють зображення неба / Фото: CalTech

Ще у 2019 році астрономи вже помітили на зображеннях яскраві смуги світла – якраз відколи Ілон Маск почав запускати свої супутники в небо, але тепер спотворення від них зросли.

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У майбутньому супутники можуть поставити під загрозу видимість зірок щодо вивчення Всесвіту, або навіть завадити виявленню небезпечних навколоземних астероїдів, пише caltech.

Понад дві тисячі Starlink обертаються навколо Землі на висоті близько 550 км, і аналіз архівних зображень Паломарської обсерваторії за два роки показує, що вони даються взнаки.

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У 2019 році було порушено 0,5% сутінкових зображень, а зараз – вже майже 20%. Поки що наукова діяльність не піддається сильному впливу.

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Існує невелика ймовірність того, що астрофізики можуть пропустити астероїд або іншу подію, приховану за смугою супутників, і погода поки що спотворює дані набагато сильніше.

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Тим не менш, оскільки SpaceX планує вивести на орбіту до 10 тисяч супутників до 2027 року, вчені очікують принаймні на одну світлову смугу на кожному знімку.

Фахівці сподіваються, що нове програмне забезпечення допоможе уникнути потенційного забруднення їхніх зображень, передбачивши шлях супутників, щоб уникати їхнього світла під час зйомки.

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Тим часом SpaceX вживає власних заходів, щоб зменшити вплив супутників на астрономію, додаючи сонцезахисні козирки для зменшення відбивної здатності.

Перший прототип було запущено у червні 2020 року. На несутінні зображення супутники Маска навряд чи вплинуть, кажуть вчені, але вони побоюються запусків також від інших компаній.

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Загалом, нагадаємо, Ілон Маск планує вивести в космос понад 42 тисячі супутників Starlink. Їхня мета – забезпечити Землю глобальним Інтернетом, особливо у важкодоступних регіонах.

Контекст.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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