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Перший космічний запуск Space X у 2022: як він пройшов

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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8 січня, 08:12
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Компанія SpaceX Ілона Маска ввечері 6 січня запустила першу в 2022 ракету Falcon 9 з 49 супутниками Starlink на орбіту Землі
Ілон Маск запустив першу ракету у 2022 році
Ілон Маск запустив першу ракету у 2022 році

Запуск розпочався о 23:49 за Києвом. Ракета стартувала із Космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Супутники вирушать до космосу на ракеті Falcon 9 , яка раніше запускала на орбіту місії GPS III-4, GPS III-5 і Inspiration4.

Після поділу перший ступінь ракети повернеться на Землю та приземлиться на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

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SpaceX планує вивести на низьку навколоземну орбіту 49 інтернет-супутників Starlink.

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Усього на орбіті знаходиться вже близько 1800 супутників Starlink Ілона Маска, а загалом мільярдер хоче відправити їх туди близько 42 тисяч.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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