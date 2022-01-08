Перший космічний запуск Space X у 2022: як він пройшов

Запуск розпочався о 23:49 за Києвом. Ракета стартувала із Космічного центру Кеннеді у Флориді.
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Супутники вирушать до космосу на ракеті Falcon 9 , яка раніше запускала на орбіту місії GPS III-4, GPS III-5 і Inspiration4.
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Після поділу перший ступінь ракети повернеться на Землю та приземлиться на безпілотний корабель A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.
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SpaceX планує вивести на низьку навколоземну орбіту 49 інтернет-супутників Starlink.
Усього на орбіті знаходиться вже близько 1800 супутників Starlink Ілона Маска, а загалом мільярдер хоче відправити їх туди близько 42 тисяч.
Контекст
- Раніше гендиректор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер попередив, що Space X домінуватиме в космічній економіці, оскільки Маск уже контролює понад третину супутників на орбіті.
- Сам засновник SpaceX у відповідь заявив, що кілька тисяч супутників – це дрібниця, і на орбіті місця вистачить мільярдам супутників.
- Фахівці, зі свого боку, не погодилися з Маском і назвали його слова про порівнянність космосу з дорогами для авто на Землі "легковажними".