Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Техно

Не смотри наверх: летящий на Землю астероид могут упустить из-за спутников Starlink

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 19:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Более двух тысяч путников Starlink влияют почти на пятую часть важных наблюдений за сумерками, а в будущем могут помешать важным открытиям
Спутники Илона Маска уже искажают изображения неба
Спутники Илона Маска уже искажают изображения неба / Фото: CalTech

Еще в 2019 году астрономы уже заметили на изображениях яркие полосы света – как раз с тех пор, как Илон Маск начал запускать свои спутники в небо, но теперь искажения от них возросли.

Читайте также: Первый космический запуск Space X в 2022: как он прошел

Реклама

В будущем спутники могут поставить под угрозу видимость звезд при изучении Вселенной, или даже помешать обнаружению опасных околоземных астероидов, пишет caltech.

Более двух тысяч Starlink вращаются вокруг Земли на высоте около 550 км, и анализ архивных изображений Паломарской обсерватории за два года показывает, что они дают о себе знать.

Реклама

Читайте также: Кошки атаковали тарелки Илона Маска и стали звездами Сети (фото)

В 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас – уже почти 20%. Пока научная деятельность не подвергается сильному влиянию.

Реклама

Существует небольшая вероятность того, что астрофизики могут пропустить астероид или другое событие, скрытое за полосой спутников, и погода пока искажает данные намного сильнее.

Читайте также: Спутники на орбиту, ракета – в море: Илон Маск продолжает завоевывать космос

Тем не менее, поскольку SpaceX планирует вывести на орбиту до 10 тысяч спутников к 2027 году, ученые ожидают по крайней мере одну световую полосу на каждом снимке.

Специалисты надеются, что новое программное обеспечение поможет избежать потенциального загрязнения их изображений, предсказав путь спутников, чтобы избегать их света при съемке.

Читайте также: Ноев ковчег и первый город на Марсе: Илон Маск раскрыл подробности колонизации планеты

Тем временем SpaceX принимает собственные меры, чтобы уменьшить влияние спутников на астрономию, добавляя солнцезащитные козырьки для уменьшения отражательной способности.

Первый прототип был запущен в июне 2020 года. На несумеречные изображения спутники Маска вряд ли повлияют, говорят ученые, но они опасаются запусков и от других компаний.

Читайте также: Минус CO2: Илон Маск добудет топливо для своих ракет из атмосферы

Всего, напомним, Илон Маск планирует вывести в космос более 42 тысяч спутников Starlink. Их цель – обеспечить Землю глобальным Интернетом, особенно в труднодоступных регионах.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Красная планета
Дневник марсохода
Интересно
ТОП публикация
Александра Захарова

Александра Захарова

Редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Последние новости
Больше новостей
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42154.96

Binance Coin (BNB)

471.21

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

137

Theta (THETA)

4.36

Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

42154.96

Binance Coin (BNB)

471.21

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum Classic (ETC)

31.94

Litecoin (LTC)

137

Theta (THETA)

4.36

Купить криптовалюту

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять