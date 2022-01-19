Не смотри наверх: летящий на Землю астероид могут упустить из-за спутников Starlink

Более двух тысяч путников Starlink влияют почти на пятую часть важных наблюдений за сумерками, а в будущем могут помешать важным открытиям

Спутники Илона Маска уже искажают изображения неба / Фото: CalTech

Еще в 2019 году астрономы уже заметили на изображениях яркие полосы света – как раз с тех пор, как Илон Маск начал запускать свои спутники в небо, но теперь искажения от них возросли.

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В будущем спутники могут поставить под угрозу видимость звезд при изучении Вселенной, или даже помешать обнаружению опасных околоземных астероидов, пишет caltech.

Более двух тысяч Starlink вращаются вокруг Земли на высоте около 550 км, и анализ архивных изображений Паломарской обсерватории за два года показывает, что они дают о себе знать.

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В 2019 году было затронуто 0,5% сумеречных изображений, а сейчас – уже почти 20%. Пока научная деятельность не подвергается сильному влиянию.

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Существует небольшая вероятность того, что астрофизики могут пропустить астероид или другое событие, скрытое за полосой спутников, и погода пока искажает данные намного сильнее.

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Тем не менее, поскольку SpaceX планирует вывести на орбиту до 10 тысяч спутников к 2027 году, ученые ожидают по крайней мере одну световую полосу на каждом снимке.

Специалисты надеются, что новое программное обеспечение поможет избежать потенциального загрязнения их изображений, предсказав путь спутников, чтобы избегать их света при съемке.

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Тем временем SpaceX принимает собственные меры, чтобы уменьшить влияние спутников на астрономию, добавляя солнцезащитные козырьки для уменьшения отражательной способности.

Первый прототип был запущен в июне 2020 года. На несумеречные изображения спутники Маска вряд ли повлияют, говорят ученые, но они опасаются запусков и от других компаний.

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Всего, напомним, Илон Маск планирует вывести в космос более 42 тысяч спутников Starlink. Их цель – обеспечить Землю глобальным Интернетом, особенно в труднодоступных регионах.

Контекст.