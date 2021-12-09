Ілон Маск контролює понад третину супутників на орбіті – ЄС

Гендиректор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер попередив, що Space X домінуватиме у космічній економіці

Європейське космічне агентство закликало обмежити Ілона Маска

Готовність Європи допомогти Маску у розширенні його супутникового інтернет-сервісу Starlink може зашкодити конкурентам у регіоні.

Читайте також: Погані новини для Ілона Маска: багаторазова ракета Neutron настає Falcon на п'яти

Реклама

Про це заявив Йозеф Ашбахер , який обійняв посаду генерального директора ЄКА у березні, пише Хайтек із посиланням на Financial Times.

Гендиректор Європейського космічного агентства закликав європейських лідерів припинити дозволяти мільярдеру диктувати свої правила.

Реклама

Читайте також: Ілон Маск заговорив про ризики банкрутства SpaceX

Після запуску Starlink 2 більше 36% усіх активних супутників на орбіті опинилися під контролем Маска, пише Independent.

Наразі там перебуває більше 1750 супутників Starlink із загального числа в 4841, водночас SpaceX планує запустити близько 42 тисячі.

Реклама

До кінця 2021 року SpaceX планує ще п'ять запусків, наступний заплановано на сьогодні, 9 грудня.

Читайте також: Радіація та тиск: що трапиться з тілами перших колоністів Марса

Раніше мільярдер заявив, що мережа забезпечить "майже глобальне покриття всього населеного світу", але здебільшого обслуговуватиме сільські та ізольовані регіони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпланти Ілона Маска почнуть випробовувати на людях вже з 2022 року.