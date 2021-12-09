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Ілон Маск контролює понад третину супутників на орбіті – ЄС

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
9 грудня, 06:45
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Європейське космічне агентство закликало обмежити Ілона Маска

Готовність Європи допомогти Маску у розширенні його супутникового інтернет-сервісу Starlink може зашкодити конкурентам у регіоні.

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Про це заявив Йозеф Ашбахер , який обійняв посаду генерального директора ЄКА у березні, пише Хайтек із посиланням на Financial Times.

Гендиректор Європейського космічного агентства закликав європейських лідерів припинити дозволяти мільярдеру диктувати свої правила.

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Після запуску Starlink 2 більше 36% усіх активних супутників на орбіті опинилися під контролем Маска, пише Independent.

Наразі там перебуває більше 1750 супутників Starlink із загального числа в 4841, водночас SpaceX планує запустити близько 42 тисячі.

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До кінця 2021 року SpaceX планує ще п'ять запусків, наступний заплановано на сьогодні, 9 грудня.

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Раніше мільярдер заявив, що мережа забезпечить "майже глобальне покриття всього населеного світу", але здебільшого обслуговуватиме сільські та ізольовані регіони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпланти Ілона Маска почнуть випробовувати на людях вже з 2022 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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