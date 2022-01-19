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Супутники на орбіту, ракета – у море: Ілон Маск продовжує завойовувати космос

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 08:26
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Компанія Ілона Маска SpaceX успішно відправила на орбіту ще півсотні супутників Starlink. Тепер їх на орбіті понад дві тисячі
Falcon 9 відправив на орбіту ще 49 супутників Starlink
Falcon 9 відправив на орбіту ще 49 супутників Starlink

Двоступінчаста ракета SpaceX Falcon 9 із 49 супутниками Starlink стартувала сьогодні близько 4 ранку за київським часом із Космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Приблизно через дев'ять хвилин перший ступінь ракети опустився на Землю і приземлився на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані на узбережжі Флориди.

Другий ступінь Falcon 9 вивів на орбіту всі 49 супутників приблизно через 15 хвилин.

Сьогоднішній запуск став 36-ою спеціалізованою місією SpaceX Starlink. На цей момент кількість запущених супутників перевищила 2000.

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Це була 10-а успішна посадка для цього конкретного прискорювача, який раніше запустив шість спеціальних місій Starlink, супутник GPS III-3 для збройних сил США, супутник Turksat 5A для Туреччини та місію Transporter 2, яка підняла 85 малих супутників та три кораблі Starlink.

Контекст

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Редактор Техно Сьогодні

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