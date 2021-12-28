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Супутники Ілона Маска можуть збити: Китай поскаржився ООН на загрозу від Starlink

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
28 грудня, 13:30
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Китайська космічна станція Тяньгун двічі була змушена ухилитися, щоб уникнути зіткнення із супутниками компанії SpaceX Ілона Маска
Китай поскаржився на США в ООН через Ілона Маска
Китай поскаржився на США в ООН через Ілона Маска / Фото: Wikipedia

Інциденти трапились у липні та жовтні 2021 роки, коли супутники SpaceX дрейфували у небезпечній близькості від космічної станції Китаю.

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Про небезпеку від супутників Starlink Пекін у грудні офіційно поскаржився Організації Об'єднаних Націй, передає New York Post.

У документі вказується, що Starlink потенційно наражали на небезпеку життя і здоров'я космонавтів.

В результаті з міркувань безпеки Китайська космічна станція запровадила превентивний контроль запобігання зіткненням, відзначають автори звернення

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Пекін у своїй скарзі нагадав про Договор з космосу та відповідальності США за такі дії.

"Країни відповідають за діяльність у космосі незалежно від цього, ведеться вона урядовими агентствами чи іншими організаціями", – підкреслюється у скарзі.

Інциденти викликали гнів у китайських соціальних мережах: користувачі називають супутники SpaceX "грудою космічного сміття" та "американською зброєю космічної війни".

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Супутники, на які скаржаться Китай – частина програми Ілона Маска із забезпечення важкодоступних куточків Землі глобальний інтернет.

Усього супутників Starlink на орбіту запустили близько 1800 , планують запустити загалом – близько 42 тисяч.

Сам Ілон Маск ще кілька років тому припускав, що Китай може побачити загрозу у його супутниках, адже вони транслюють інтернет на Землю. обминаючи цензуру пекінського уряду.

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Нагадаємо, раніше Євросоюз поскаржився на те, що Ілон Маск вже контролює більше третини супутників на орбіті нашої планети.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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