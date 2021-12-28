Супутники Ілона Маска можуть збити: Китай поскаржився ООН на загрозу від Starlink

Китайська космічна станція Тяньгун двічі була змушена ухилитися, щоб уникнути зіткнення із супутниками компанії SpaceX Ілона Маска

Китай поскаржився на США в ООН через Ілона Маска / Фото: Wikipedia

Інциденти трапились у липні та жовтні 2021 роки, коли супутники SpaceX дрейфували у небезпечній близькості від космічної станції Китаю.

Читайте також: Цього разу не вибухнули: Китай вивів два нові супутники на орбіту

Реклама

Про небезпеку від супутників Starlink Пекін у грудні офіційно поскаржився Організації Об'єднаних Націй, передає New York Post.

У документі вказується, що Starlink потенційно наражали на небезпеку життя і здоров'я космонавтів.

В результаті з міркувань безпеки Китайська космічна станція запровадила превентивний контроль запобігання зіткненням, відзначають автори звернення

Реклама

Читайте також: Ноїв ковчег та перше місто на Марсі: Ілон Маск розкрив подробиці колонізації планети

Пекін у своїй скарзі нагадав про Договор з космосу та відповідальності США за такі дії.

"Країни відповідають за діяльність у космосі незалежно від цього, ведеться вона урядовими агентствами чи іншими організаціями", – підкреслюється у скарзі.

Інциденти викликали гнів у китайських соціальних мережах: користувачі називають супутники SpaceX "грудою космічного сміття" та "американською зброєю космічної війни".

Реклама

Читайте також: Військові США зіграли у космічну війну з Китаєм та Росією

Супутники, на які скаржаться Китай – частина програми Ілона Маска із забезпечення важкодоступних куточків Землі глобальний інтернет.

Усього супутників Starlink на орбіту запустили близько 1800 , планують запустити загалом – близько 42 тисяч.

Сам Ілон Маск ще кілька років тому припускав, що Китай може побачити загрозу у його супутниках, адже вони транслюють інтернет на Землю. обминаючи цензуру пекінського уряду.

Читайте також: Гонка у космосі: Китай вивів на орбіту шостий супутник за п'ять днів

Нагадаємо, раніше Євросоюз поскаржився на те, що Ілон Маск вже контролює більше третини супутників на орбіті нашої планети.