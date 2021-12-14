Мінус CO2: Ілон Маск здобуде паливо для своїх ракет із атмосфери

Директор SpaceX і Tesla заявив про намір вилучати вуглекислий газ з атмосфери для перетворення на ракетне паливо

Маск обіцяє видобути ракетне паливо з атмосфери

Мільярдер Ілон Маск заявив про запуск нової програми, яка допоможе атмосфері позбутися надлишків газу.

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"SpaceX запускає програму виведення CO2 із атмосфери", – написав він у себе в Twitter.

Маск також наголосив, що цей крок важливий для майбутнього освоєння Марса, запланованого ним вже у цьому десятилітті.

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Мільярдер уже традиційно запросив бажаючих приєднатися до програми як фахівці або спонсори.

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Тим часом журнал Time оголосив Ілона Маска персоною 2021 року. Що не дуже дивно з огляду на кількість неймовірних обіцянок, розданих засновником технокомпаній цього року.

Наприклад, трохи раніше Маск пообіцяв вирішити майбутні проблеми людства за допомогою своїх андроїдів Tesla bot, які змогли б замінити людину на роботі.

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До цього він також анонсував, що його імпланти Neuralink почнуть тестувати на людях 2022 року.

А ось із космосом не все так гладко: Маск заявив, що SpaceX ризикує стати банкрутом якщо не поспішає з розробками двигунів для ракет.