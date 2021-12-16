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Ноїв Ковчег та перше місто на Марсі: Ілон Маск розкрив подробиці колонізації планети

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
16 грудня, 18:20
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SpaceX планує відправити місію на Марс вже 2026 року, і після перших польотів має початися колонізація. Крім того, туди вирушать тварини
Людей відправлять на Марс вже 2026 року
Людей відправлять на Марс вже 2026 року / Фото: Pixabay, SpaceX

Мільярдер Ілон Маск розповів подробиці реалізації свого найбільшого проєкту з польоту людей на Марс.

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За його словами, людство має опинитися на Червоній планеті протягом п'яти років, тобто вже у 2026 році, передає Time.

Він сподівається, що ракета Starship зможе доставити 100 людина на Марс, заправити їх паливом, що виробляється на Червоній планеті, і відправити назад на Землю.

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Маск додав, що хоче зробити людство космічною цивілізацією не заради зиску, а просто тому, що це захоплююче.

Крім людей, він планує найближчим часом відправити на Марс худобу за допомогою футуристичного аналога Ноєвого ковчега.

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Довгострокова мета – побудувати самодостатнє місто і привезти туди тварин і людей, по-справжньому стартувавши колонізацію Червоної планети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Марсі знайшли величезні запаси льоду поблизу поверхні.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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