Ноїв Ковчег та перше місто на Марсі: Ілон Маск розкрив подробиці колонізації планети

Мільярдер Ілон Маск розповів подробиці реалізації свого найбільшого проєкту з польоту людей на Марс.
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За його словами, людство має опинитися на Червоній планеті протягом п'яти років, тобто вже у 2026 році, передає Time.
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Він сподівається, що ракета Starship зможе доставити 100 людина на Марс, заправити їх паливом, що виробляється на Червоній планеті, і відправити назад на Землю.
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Маск додав, що хоче зробити людство космічною цивілізацією не заради зиску, а просто тому, що це захоплююче.
Крім людей, він планує найближчим часом відправити на Марс худобу за допомогою футуристичного аналога Ноєвого ковчега.
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Довгострокова мета – побудувати самодостатнє місто і привезти туди тварин і людей, по-справжньому стартувавши колонізацію Червоної планети.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Марсі знайшли величезні запаси льоду поблизу поверхні.