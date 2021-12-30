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Пара тисяч супутників – це "дрібниця": Ілон Маск заявив, що у космосі вистачить місця всім

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 09:30
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Мільярдер Ілон Маск відповів на критику, що супутники його компанії Starlink займають занадто багато місця в космосі, заявивши, що там помістяться всі
Маск запевнив, що його супутники у космосі нікому не заважають
Маск запевнив, що його супутники у космосі нікому не заважають / Фото: Getty Images

Засновник SpaceX, який вже запустив на орбіту близько 1800 супутників, запевнив, що навколо Землі можуть обертатися десятки мільярдів космічних апаратів.

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Маск порівняв кількість супутників на низькій навколоземній орбіті з двома мільярдами автомобілів та вантажівок на Землі, пише Financial Times.

"Космос просто величезний, а супутники дуже крихітні", – наголосив мільярдер.

За його словами, кожна орбітальна "оболонка" навколо Землі більша, ніж поверхня планети, з додатковою оболонкою кожні 10 метрів або близько того далі у космос.

Це не та ситуація, коли ми блокуємо інших. Ми нікому нічого не забороняли і не очікуємо на заборони", – запевнив Маск.

Мільярдер планує запустити на орбіту Землі ще кілька десятків тисяч супутників.

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Побоювання у зв'язку з цим, як ми вже писали, раніше висловив голова Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер.

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За його словами, Маск уже контролює більше третини супутників на орбіті, отже, саме він встановлює правила космічної економіки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Китай поскаржився в ООН на супутники Ілона Маска.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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