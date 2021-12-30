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СЬОГОДНІ Техно

"Орбіта переповнена": слова Ілона Маска про місце в космосі назвали легковажними

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
30 грудня, 11:46
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Експерти заперечили твердження засновника SpaceX Ілона Маска про те, що кількість супутників на орбіті коректно порівнювати з автомобілями на Землі
Ілону Маску пояснили, що мільярди супутників – перебір
Ілону Маску пояснили, що мільярди супутників – перебір / Фото: Wikipedia

Справа в тому, що космічним кораблям, що рухаються зі швидкістю більше 27 тисяч кілометрів на годину, потрібний набагато більший простір, ніж автомобілям.

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З урахуванням їхньої швидкості їм потрібно встигати коригувати свої орбіти, якщо з'явиться небезпека зіткнення, пише Financial Times.

Вчений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики Джонатан Макдауелл підрахував, що за такої швидкості трисекундний проміжок залишить місце тільки для 1000 супутників на кожній орбітальній оболонці, а не для мільярдів, як заявив раніше Маск.

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За словами Макдауелла, потенційні зіткнення можуть бути ідентифіковані незадовго до критичного моменту.

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Причина в складності розрахунку траєкторії різних супутників і в тому, що зміни сонячної погоди впливають на їхню траєкторію.

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"Планування обхідного маневру для багатьох займає як мінімум години, якщо не дні, тому це говорить про те, що простір вже надто переповнений", – наголосив астрофізик.

Космічна аналітикиня Astralytical Лаура Форчик також заявила, що порівняння Маском супутників із авто на Землі було "легковажним". Водночас аналітик додала:

"По суті, він правий у тому, що це проблема управління рухом".

Країнам та компаніям потрібно вирішити, як розподіляти орбітальний простір та керувати космічним рухом, зазначила вона.

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Нагадаємо, раніше Китай поскаржився ООН на те, що два супутники Starlink змусили їхню космічну станцію ухилятися від них.

Крім того, голова Європейського космічного агентства заявив, що Ілон Маск уже контролює більше третини супутників на орбіті Землі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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