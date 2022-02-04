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Ілон Маск продовжив обплітати Землю мережею із супутників

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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4 лютого, 06:40
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Ракету Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска успішно запустили на орбіту з черговою партією з 49 міні-супутників Starlink
Супутники Маска знову вирушили на орбіту
Супутники Маска знову вирушили на орбіту

Передостаннім запуском Ілон Маск перевищив число 2000 супутників на орбіті, а ще з кінця 2021 року він контролює більшу третину всіх супутників на орбіті.

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Активні їх близько 1800, тим не менш, компанія стала найбільшим супутниковим оператором світу. Загальний арсенал налічує 2089 космічних апаратів.

Запуск було здійснено о 20:13 за Києвом 4 лютого з космодрому на мисі Канаверал у Флориді, США. Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 використовувався вчетверте.

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Через дев'ять хвилин після старту вона здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон в океані.

Це вже 37-й висновок на орбіту інтернет-супутників Ілона Маска із травня 2019 року. Він продовжує швидко завойовувати орбіту: минулу партію запустили 19 січня.

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Перший запуск SpaceX 2022 року пройшов 6 січня. Але це, звичайно, лише частина далекосяжних планів Маска щодо забезпечення Землі супутниковим інтернетом.

Амбіційні плани Маска

У майбутньому Ілон Маск планує вивести на орбіту понад 40 тисяч супутників, йдеться про інвестиції у 10 млрд доларів. Водночас він заперечує свою експансію у космосі, запевняючи, що там помістяться всі.

Експерти з ним не зовсім згодні: за їхніми словами, через швидкість супутників порівнювати простір у космосі з місцем на дорогах для авто, як це зробив Маск – легковажно. І орбіта вже переповнена.

Не подобаються супутники Starlink та Китаю, який вже погрожував вжити заходів, адже його космічній станції довелося ухилятися від дітлахів мільярдера.

Сам Маск, втім, пов'язує агресивну поведінку Китаю з тим, що його супутники охоплюють райони, які Пекін закрив від інтернету, зокрема побудоване гетто для народу уйгурів.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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