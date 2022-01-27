Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🗣 Нормандський формат у Парижі 💥 Протест ФОПів під Радою ✈ Нові правила вїзду до ЄС ⚡ Підозра заступнику Кличка
СЬОГОДНІ Техно

Некерована ракета Ілона Маска незабаром вріжеться в Місяць

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 січня, 06:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX, яка з 2015 року літає в космосі по хаотичній орбіті, незабаром вріжеться в Місяць
Другий ступінь ракети Falcon 9 впаде прямо на Місяць
Другий ступінь ракети Falcon 9 впаде прямо на Місяць

У 2015 році ракета Ілона Маска вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory, призначений для спостережень за Землею та Сонцем.

Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

Реклама

Апарат вирушив далі збирати дані океанів та хмар Землі, а ось другий ступінь Falcon 9 залишився літати без керування, пише The Guardian.

Ракета з 2015 року літає у космосі без контролю, фото Getty Images

Як пояснюють інженери, ракета мала недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу, водночас вона не змогла вилетіти за межі гравітаційних сил Землі та Місяця.

І ось тепер чотири тонни космічного сміття попрямували до Місяця. Ступінь вріжеться на поверхню зі швидкістю приблизно 2,58 км/с.

Реклама
Ракета стартувала на орбіту 7 років тому, фото Getty Images

Falcon 9, найімовірніше впаде на зворотний бік Місяця ближче до екватора супутника екватора. Астрофізик із Гарвардського університету вважає, що зіткнення має відбутися 4 березня 2022 року, але "це не така вже велика справа".

Із Землі цю подію ніхто не побачить. Деякі астрономи навіть вважають, що це принесе користь.

Справа в тому, що удар викине на поверхню багато матеріалу, що може допомогти дізнатися більше про внутрішній склад Місяця.

Реклама
Другий ступінь ракети став "заручницею" гравітації Землі та Місяця, фото Getty Images

Білл Грей, розробник програмного забезпечення для відстеження навколоземних об'єктів, погоджується з датою, але до того, що це допоможе відкрити щось нове, ставиться скептично.

"Ми вже знаємо, що відбувається, коли сміття падає на Землю. З цього мало чого можна навчитися", – каже він.

Нагадаємо, повідомлялося, що ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30" з мису Канаверал у Флориді, США.

Чотири тонни космічного сміття вріжеться у Місяць

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Некерована ракета Ілона Маска незабаром вріжеться в Місяць Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Це було таким реальним: гігантський айсберг виявився ілюзією Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Математик, підозрюваний у педофілії, написав найпопулярнішу дитячу книгу – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
26 січня. Урхо Кекконен. Рівно 40 років тому пішов з поста президента найвідоміший політик Фінляндії, який зупинив холодну війну…
Історія дня - за хвилину
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

35993.45

Binance Coin (BNB)

364.88

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

105.11

Theta (THETA)

2.94

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти