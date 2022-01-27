Некерована ракета Ілона Маска незабаром вріжеться в Місяць

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX, яка з 2015 року літає в космосі по хаотичній орбіті, незабаром вріжеться в Місяць

Другий ступінь ракети Falcon 9 впаде прямо на Місяць

У 2015 році ракета Ілона Маска вивела в космос апарат Deep Space Climate Observatory, призначений для спостережень за Землею та Сонцем.

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Апарат вирушив далі збирати дані океанів та хмар Землі, а ось другий ступінь Falcon 9 залишився літати без керування, пише The Guardian.

Ракета з 2015 року літає у космосі без контролю, фото Getty Images

Як пояснюють інженери, ракета мала недостатньо палива, щоб повернутися в атмосферу, водночас вона не змогла вилетіти за межі гравітаційних сил Землі та Місяця.

І ось тепер чотири тонни космічного сміття попрямували до Місяця. Ступінь вріжеться на поверхню зі швидкістю приблизно 2,58 км/с.

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Ракета стартувала на орбіту 7 років тому, фото Getty Images

Falcon 9, найімовірніше впаде на зворотний бік Місяця ближче до екватора супутника екватора. Астрофізик із Гарвардського університету вважає, що зіткнення має відбутися 4 березня 2022 року, але "це не така вже велика справа".

Із Землі цю подію ніхто не побачить. Деякі астрономи навіть вважають, що це принесе користь.

Справа в тому, що удар викине на поверхню багато матеріалу, що може допомогти дізнатися більше про внутрішній склад Місяця.

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Другий ступінь ракети став "заручницею" гравітації Землі та Місяця, фото Getty Images

Білл Грей, розробник програмного забезпечення для відстеження навколоземних об'єктів, погоджується з датою, але до того, що це допоможе відкрити щось нове, ставиться скептично.

"Ми вже знаємо, що відбувається, коли сміття падає на Землю. З цього мало чого можна навчитися", – каже він.

Нагадаємо, повідомлялося, що ракета Falcon 9 компанії SpaceX успішно запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30" з мису Канаверал у Флориді, США.

Чотири тонни космічного сміття вріжеться у Місяць

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