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Ілон Маск максимально розігнав інтернет від Starlink: наскільки це дорого

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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2 лютого, 18:07
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Супутники Ілона Маска Starlink завдяки новій антені пообіцяли користувачам дуже високі швидкості – правда, обійдеться такий інтернет недешево
Starlink обіцяє швидкий інтернет, але дуже дорого
Starlink обіцяє швидкий інтернет, але дуже дорого / Фото: SpaceX

За словами Ілона Маска, Starlink отримує новий дорогий рівень: Starlink Premium з більшою високопродуктивною антеною.

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Інтернет обіцяють розігнати максимально до 500 Мбіт/с, але коштуватиме це 500 доларів , не рахуючи покупки самої антени, пише сайт Starlink.

Мільярдер проанонсував мінімальну швидкість 150 Мбіт/с із затримкою від 20 до 40 мс у порівнянні з 50-250 Мбіт/с стандартного тарифу.

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Швидкість завантаження також обіцяють приблизно вдвічі вище – від 20 до 40 Мбіт/с проти 10-20 Мбіт/с для стандартного рівня.

Потрібно розуміти, що коштуватиме це дорого: базова послуга Starlink коштує 499 доларів за тарілку та 99 доларів на місяць.

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Водночас, Starlink Premium коштуватиме 2500 доларів за антену та 500 доларів на місяць.

Starlink також обіцяє, що його преміум-сервіс працюватиме краще за "екстремальних погодних умов" та що його клієнти отримають доступ до пріоритетної підтримки 24/7.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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