Кумедний пункт у гарантії: тарілки Ілона Маска не застраховані від нападу динозавра

Користувачі знайшли в документації до супутникової тарілки Starlink кумедний пункт: напад на техніку динозавра не є гарантійним випадком

Тарілки Маска не застраховані від раптового падіння метеориту чи нападу динозавра

Крім того, в інструкції зазначено, що не входить до гарантійних випадків також пошкодження абонентського терміналу метеоритом.

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Цікаві моменти виявив користувач з ніком u/RenewAi – він і виклав знімок користувальницької гарантійної угоди в Reddit.

Не замінять вам тарілку Ілона Маска також у разі удару в неї блискавки, пошкодження через стрибки напруги, пожежу, повінь, град, ураган, землетрус і сонячну бурю.

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Динозаври згадані серед "стихійних лих" – мабуть, це відлуння властивого творцю компанії почуття гумору.

Також, якщо ввести в пошук на сторінці підтримки клієнтів Starlink слово dinosaurs, можна побачити подібну інформацію.

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Зокрема, у відповідь на питання щодо використання тарілки в екстремальних погодних умовах компанія написала:

"Starlink не призначений, щоб витримувати урагани, торнадо, землетруси, метеорити, динозаврів чи інші стихійні лиха".

Водночас компанія запевнила, що її нові тарілки, які коштують 2500 доларів, більш пристосовані до суворої погоди.

Це не вперше, коли в документах до супутників Маска знаходять цікаві речі: два роки тому в них знайшли уточнення, що Марс – вільна планета, де не діють земні закони.

Це, швидше за все, посилання на ідею засновника SpaceX про те, що людям на Марсі не знадобиться парламент, адже вони зможуть і самі голосувати за закони

Можливо, колись людство і справді побачить оголошення колоністами на Марсі незалежності або навіть конфлікт із Землею, як у серіалі "Експансія".

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