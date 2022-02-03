Апокалипсис как на Земле: были ли на Марсе свои динозавры и что их убило

Ученые уже описали, как динозавры Земли умирали в страшных муках. Теперь ученые изучили метеорит Марсе и нашли доказательства повреждения, вызванного падением астероида.
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Циркон, обнаруженный внутри камня, сохранил следы повреждений, которые возникают только при ударах крупных камней из космоса на планету, пишет Phys.
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Ранее считалось, что подходящие для жизни условия могли существовать на Марсе 4,2 млрд лет назад, но планета могла быть обитаемой и позже. Пока, правда, биологической органики на планете не нашли.
Дополнительно это подтверждается другими исследованиями, доказавшими существование жидкой воды на Красной планете в период от 3,9 до 3,7 млрд лет назад. Сейчас ее нашли там только в форме льда.
Наличие же водяного льда на Марсе позволяет ученым надеяться, что со временем планету можно будет сделать пригодной для жизни.
Теперь выяснилось, что она подвергалась ударной бомбардировке в масштабах, которые, как известно, вызывают массовые вымирания на Земле. Кстати, последнее вымирание нашей планеты уже началось.
Метеорит, известный в просторечии как "Черная красавица", является редким образцом: 320-граммовый камень был найден в Северной Африке в 2013 году.
Ранее мы писали:
- Исследователи изучили образцы почвы в вечной мерзлоте на Аляске и пришли к выводу, что мамонты вымерли на несколько тысячелетий позже, чем считалось ранее.
- Кроме того, ученые рассказали, что уничтожило почти все виды на планете Земля 250 млн лет назад.
- Ученые провели исследование и выяснили, как долго вылуплялись яйца двух видов вымерших динозавров.
- Тем временем пользователи обнаружили, что в тексте о гарантии на спутниковые тарелки Илона Маска есть пункт о нападении динозавра.