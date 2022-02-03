Апокалипсис как на Земле: были ли на Марсе свои динозавры и что их убило

Жизнь на Красной планете могла существовать не так давно, но ее могли уничтожить такие же катастрофы, как убившая динозавров

Апокалипсис на Марсе мог случиться из-за метеоритов / Фото: NASA

Ученые уже описали, как динозавры Земли умирали в страшных муках. Теперь ученые изучили метеорит Марсе и нашли доказательства повреждения, вызванного падением астероида.

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Циркон, обнаруженный внутри камня, сохранил следы повреждений, которые возникают только при ударах крупных камней из космоса на планету, пишет Phys.

Ученые доказали, что на Марс падали огромные метеориты. Фото NASA

Ранее считалось, что подходящие для жизни условия могли существовать на Марсе 4,2 млрд лет назад, но планета могла быть обитаемой и позже. Пока, правда, биологической органики на планете не нашли.

Дополнительно это подтверждается другими исследованиями, доказавшими существование жидкой воды на Красной планете в период от 3,9 до 3,7 млрд лет назад. Сейчас ее нашли там только в форме льда.

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Миллиарды лет назад на Марсе была жидкая вода. Фото Wikipedia

Наличие же водяного льда на Марсе позволяет ученым надеяться, что со временем планету можно будет сделать пригодной для жизни.

Теперь выяснилось, что она подвергалась ударной бомбардировке в масштабах, которые, как известно, вызывают массовые вымирания на Земле. Кстати, последнее вымирание нашей планеты уже началось.

Апокалипсис на Марсе мог привести к массовому вымиранию. Фото Wikipedia

Метеорит, известный в просторечии как "Черная красавица", является редким образцом: 320-граммовый камень был найден в Северной Африке в 2013 году.

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