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Апокаліпсис як на Землі: чи були на Марсі свої динозаври та що їх убило

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 лютого, 08:42
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Життя на Червоній планеті могло існувати не так давно, але його могли знищити такі ж катастрофи, як та, що вбила динозаврів
Апокаліпсис на Марсі міг статися через метеорити
Апокаліпсис на Марсі міг статися через метеорити / Фото: NASA

Вчені вже описали, як динозаври Землі помирали у страшних муках. Тепер вчені вивчили метеорит Марсі та знайшли докази ушкодження, спричиненого падінням астероїда.

Читайте також: Живучи динозаврів: чому астероїд не вбив крокодилів і щурів подібних предків людей

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Циркон, виявлений усередині каменю, зберіг сліди ушкоджень, які виникають лише при ударах великого каменя з космосу на планету, пише Phys.

Вчені довели, що на Марс падали величезні метеорити. Фото NASA

Раніше вважалося, що відповідні для життя умови могли існувати на Марсі 4,2 млрд років тому, але планета могла бути населеною і пізніше. Поки, щоправда, біологічної органіки на планеті не знайшли.

Додатково це підтверджується іншими дослідженнями, що довели існування рідкої води на Червоній планеті у період від 3,9 до 3,7 млрд. років тому. Зараз її знайшли там лише у формі льоду.

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Мільярди років тому на Марсі була рідка вода. Фото Wikipedia

Наявність водяного льоду на Марсі дозволяє вченим сподіватися, що згодом планету можна буде зробити придатною для життя.

Тепер з'ясувалося, що вона зазнавала ударного бомбардування у масштабах, які, як відомо, спричиняють масові вимирання на Землі. До речі, останнє вимирання нашої планети вже почалося.

Апокаліпсис на Марсі міг призвести до масового вимирання. Фото Wikipedia

Метеорит, відомий у просторіччі як "Чорна красуня", є рідкісним зразком: 320-грамовий камінь був знайдений у Північній Африці у 2013 році.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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