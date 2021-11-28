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Жуткие кислотные дожди, цунами и пожары: как вымирали динозавры 66 млн лет назад

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
28 ноября, 15:40
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Главной причиной пятого массового вымирания стало падение астероида, вызвавшего катастрофу на планете
Динозаврам пришлось столкнуться с пожарами, цунами и выбросами серы
Динозаврам пришлось столкнуться с пожарами, цунами и выбросами серы / Фото: Getty Images

Ученые свели все данные и смогли подробно рассказать о катастрофе, 66 миллионов лет назад уничтожившей около 80% видов, включая неавианских динозавров.

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Главной причиной пятого массовому вымирания стало падение астероида, образовавшего кратер Чиксулуб, спрятанный под водами Мексиканского залива, пишет Space.

Гигатонны серы и газа

По данным исследования 2020 года, опубликованного в Nature Communications, астероид столкнулся с Землей под очень разрушительным углом.

Падение астероида примело к вымиранию 80% видов
Падение астероида примело к вымиранию 80% видов / Фото: Getty Images

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Это был обломок диаметром около 12 км, двигавшийся со скоростью около 43 тыс. км/ч. Он создал на Земле шрам шириной в 200 км.

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По словам профессора Института геофизики Техасского университета Шона Гулика, астероид падал под углом около 60 градусов, при ударе выбросив в атмосферу большое количество пыли и газов.

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В результате удара в атмосферу попали около 325 гигатонн серы и 435 гигатонн углекислого газа.

Это облако микроскопического материала создало пелену вокруг планеты, уменьшая поступающее солнечное тепло и свет.

Холодные тропики и кислотные дожди

Долгое похолодание резко изменило климат планеты. Средняя температура в тропиках упала с +27 до +5.

Когда солнечный свет стал тусклым, фотосинтез ослаб, и основа пищевой цепи на суше и в океане рухнула, в результате чего погибли динозавры и многие другие животные.

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Между тем переносимая по воздуху серная кислота привела к смертельным кислотным дождям, которые проливались в течение нескольких дней после удара.

Животные в воде тоже умирали – из-за кислотных дождей
Животные в воде тоже умирали – из-за кислотных дождей / Фото: Getty Images

Это убило бесчисленное количество морских животных, живущих в верхних слоях океанов, а также в озерах и реках.

Цунами и пожары

Удар также вызвал массивные цунами, волны на мелководье, которые распространились по океанам Земли.

Первоначальная волна достигала почти 1,5 км в высоту и двигалась со скоростью 143 км/ч. Другие волны достигали 15 м в Атлантическом океане и 4 м в северной части Тихого океана.

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Но и это еще не все: измельченные в порошок скалы и пепел, каскадом возвращающиеся на поверхность после удара, также зажгли серию лесных пожаров.

Солнечный свет почти не проникал сквозь пыль, пепел и серу
Солнечный свет почти не проникал сквозь пыль, пепел и серу / Фото: Pixabay

Дополнительный дым и зола, вероятно, способствовали созданию охлаждающего кожуха, еще больше уменьшая попадание солнечного света.

Напомним, ранее ученые показали, как могла бы выглядеть Земля, если бы людей никогда не существовало.

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Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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