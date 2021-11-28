Жуткие кислотные дожди, цунами и пожары: как вымирали динозавры 66 млн лет назад

Ученые свели все данные и смогли подробно рассказать о катастрофе, 66 миллионов лет назад уничтожившей около 80% видов, включая неавианских динозавров.
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Главной причиной пятого массовому вымирания стало падение астероида, образовавшего кратер Чиксулуб, спрятанный под водами Мексиканского залива, пишет Space.
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Гигатонны серы и газа
По данным исследования 2020 года, опубликованного в Nature Communications, астероид столкнулся с Землей под очень разрушительным углом.
Это был обломок диаметром около 12 км, двигавшийся со скоростью около 43 тыс. км/ч. Он создал на Земле шрам шириной в 200 км.
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По словам профессора Института геофизики Техасского университета Шона Гулика, астероид падал под углом около 60 градусов, при ударе выбросив в атмосферу большое количество пыли и газов.
В результате удара в атмосферу попали около 325 гигатонн серы и 435 гигатонн углекислого газа.
Это облако микроскопического материала создало пелену вокруг планеты, уменьшая поступающее солнечное тепло и свет.
Холодные тропики и кислотные дожди
Долгое похолодание резко изменило климат планеты. Средняя температура в тропиках упала с +27 до +5.
Когда солнечный свет стал тусклым, фотосинтез ослаб, и основа пищевой цепи на суше и в океане рухнула, в результате чего погибли динозавры и многие другие животные.
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Между тем переносимая по воздуху серная кислота привела к смертельным кислотным дождям, которые проливались в течение нескольких дней после удара.
Это убило бесчисленное количество морских животных, живущих в верхних слоях океанов, а также в озерах и реках.
Цунами и пожары
Удар также вызвал массивные цунами, волны на мелководье, которые распространились по океанам Земли.
Первоначальная волна достигала почти 1,5 км в высоту и двигалась со скоростью 143 км/ч. Другие волны достигали 15 м в Атлантическом океане и 4 м в северной части Тихого океана.
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Но и это еще не все: измельченные в порошок скалы и пепел, каскадом возвращающиеся на поверхность после удара, также зажгли серию лесных пожаров.
Дополнительный дым и зола, вероятно, способствовали созданию охлаждающего кожуха, еще больше уменьшая попадание солнечного света.
Напомним, ранее ученые показали, как могла бы выглядеть Земля, если бы людей никогда не существовало.