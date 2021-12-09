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Ученые выяснили, что мамонты вымерли на 5 тысяч лет позже

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
9 декабря, 14:41
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Исследователи изучили образцы почвы в вечной мерзлоте на Аляске и пришли к выводу, что они вымерли на несколько тысячелетий позже, чем считалось ранее
Мамонты вымерли позже, чем считалось ранее
Мамонты вымерли позже, чем считалось ранее / Фото: Pixabay

Анализируя ДНК животных и растений в грунте у реки Юкон, ученые обнаружили свидетельство существования вымерших животных за 4 тысячи лет до нашей эры.

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Кроме мамонтов, они обнаружили также следы саблезубых кошек, северных оленей, бизонов и древних лошадей, пишет Nature Communications.

В целом ученые получили 21 образец палеогрунта, выделили из него древние следы ДНК животных и растений и написали своеобразную летопись и перепись фауны древних времен.

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Как выяснилось, древние лошади вымерли 5 тысяч лет назад и принадлежали к исчезнувшему роду Haringtonhippus.

Ранее считалось, что мамонты вымерли 13 тысяч лет назад, то есть за 9 тысяч лет до нашей эры, что подтверждало изучение найденных костей, зубов и мягких тканей этих животных.

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Напомним, ранее ученые рассказали, как вымирали динозавры 66 миллионов лет назад.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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