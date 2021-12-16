Воды не меньше, чем 40%: на Марсе нашли огромные запасы льда (фото)

В центре марсианских долин Маринер зонд ЭкзоМарс-TGO нашел залежи льда. Открытие принадлежит планетологам из России и Нидерландов под руководством заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова.
Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.
Открытие участка со льдом
"Зонд TGO может искать и изучать "оазисы" марсианской воды, скрытые под многометровым слоем пыли и грунта, которые в прошлом мы просто не могли обнаружить. В частности, прибор FREND открыл участок в системе каньонов в долинах Маринер, 40% поверхности которого покрыто залежами льда", — отметили авторы исследования.
Что известно о долинах Маринер?
Известно, что Долины Маринер являются гигантской системой каньонов, которые расположены в Южном полушарии Марса. Примерная их длина — 4,5 тыс. км, а глубина — 11 км.
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Как удалось обнаружить лед?
Запасы льда помог открыть нейтронный спектрометр FREND, который установлен на борту зонда Экзомарс-TGO. Он способен улавливать следы воды и других соединений водорода в недрах Марса.
По мнению астрономов, воды в приповерхностных породах Хаоса Кандора как минимум 40%. Причем в виде чистого льда, который, по сравнению с другими подобными находками, находится в стабильном состоянии.
"Это говорит либо об уникальных климатических и геологических условиях в долинах Маринер, либо свидетельствует о том, что местные запасы воды постоянно пополняются", — подчеркнули ученые.
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