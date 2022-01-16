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Массовое вымирание уже началось: ученые бьют тревогу

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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16 января, 08:28
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Биологи из Гавайев и Франции заявили, что на Земле началось шестое массовое вымирание. При этом нынешнее массовое вымирание полностью вызвано деятельностью человека
Массовое вымирание на земле уже началось
Массовое вымирание на земле уже началось / Фото: REUTERS

История нашей планеты помнит пять случаев массового вымирания. Самый известный из них – астероид, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад.

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Но в этот раз виновником уничтожения всего живого является человек.

Деятельность людей приводит к вымиранию
Деятельность людей приводит к вымиранию / Фото: REUTERS

Ученые утверждают, что задокументировано резкое увеличение темпов вымирания видов и снижение численности многих популяций животных, однако некоторые отрицают, что эти явления равносильны массовому вымиранию.

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Массовое вымирание уже началось. Фото: reuters

Это отрицание основано на предвзятом взгляде на кризис, во внимание берется ситуация с млекопитающими и птицами, но игнорируются беспозвоночные, а они как раз находятся в зоне риска.

Авторы исследования подсчитали, что с 1500 года Земля могла потерять от 7,5 до 13% из двух миллионов известных на Земле видов – это ошеломляющие 150 – 260 тысяч видов, пишет eurasiareview.com.

Наша планета потеряла уже более 200 видов. Фото: reuters

"Включение беспозвоночных в статистику было бы ключом к подтверждению того, что мы действительно являемся свидетелями начала шестого массового вымирания в истории Земли", — сказал ведущий автор исследования Роберт Коуи.

Ранее мы писали, что к 2100 году люди будут жить до 180 лет. На сегодняшний день рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне Кальман, которая умерла в 122 года в 1997 году.

Александр Трикиша
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