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Ученые выяснили, что уничтожило почти все виды 250 млн лет назад

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
25 ноября, 12:11
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Одной из причин гибели 80-90% видов в конце пермского периода были вулканы, но как оказалось, они были еще и ядовиты
Вулканы, убившие 90% видов на Земле, были ядовитыми
Вулканы, убившие 90% видов на Земле, были ядовитыми

Сера из Южного Китая стала ключом к тайне массового исчезновения видов 250 миллионов лет назад. Ранее ученые уже показали, как выглядела бы Земля без людей.

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В новом исследовании группа ученых выяснила, что причиной вымирания 80-90% видов в конце пермского периода были не сами по себе извержения вулканов. Вернее, не только, пишет The Science Times.

Предыдущие работы показывали, что вулканы доисторической эпохи были настолько разрушительными, что смогли изменить климат Земли, создав аналог ледникового периода.

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И хотя это тоже правда, ученые дополнительно исследовали образцы древних горных пород и поняли, что вулканы в тот период еще и выделяли газы с ядовитыми составами.

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Эти газы повредили озон и изменили естественный химический состав обширных океанов планеты.

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Помимо сибирских вулканов, подобные "ядовитые взрывы" в конце пермского периода устраивали вулканы в регионах Южного Китая.

Среди полезных ископаемых этого региона нашли, например, ртуть и медь, давность которых совпадает со временем массового вымирания 250 млн лет назад.

Химический состав минералов также показал высокий состав и воздействие на них вулканической серы.

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Массовое вымирание в конце пермского периода считается одним из самых смертоносных событий, которые пережил мир на протяжении всей своей эволюции.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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