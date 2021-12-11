Живучее динозавров: почему астероид не убил крокодилов и крысоподобных предков людей

Есть две основные причины, по которым крокодилы выжили после астероида, убившего динозавров: они могут долго жить без еды и обитали в местах, не так сильно пострадавших от падения.
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Но выжили не только они: за счет перьев и клювов смогли приспособиться динозавры, позже ставшие птицами, и мелкие млекопитающие – в том числе предки людей, пишет Scitech Daily.
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Лежали месяцами и не ели до года
Секрет выживания крокодилов в том, что их тела потребляют очень мало энергии – они много лежат, медленно дышат и имеют очень медленное сердцебиение.
Крокодилы могут задерживать дыхание под водой более часа и обходиться без еды в течение нескольких месяцев, а иногда и более года.
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Еще одна причина – они в основном жили в таких местах, как реки, озера и побережья, где животные не так сильно нуждаются в зелени.
Мертвые растения и животные смываются с окружающей земли, которую поедают крошечные существа, а затем их поедают более крупные существа, включая крокодилов.
Поэтому, в отличие от динозавров, живущих на суше, крокодилы в реке не умерли бы от голода, как только умерли зеленые растения.
Наши предки – крысоподобные поедатели червей?
Похожая причина помогает объяснить, почему предки людей также пережили столкновение с астероидом.
Это были мелкие млекопитающие, которые жили ближе к концу эпохи динозавров, и их выживание привело к появлению всех видов млекопитающих, включая и человека.
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В основном это были маленькие крысоподобные существа, которые сновали в подстилке мертвых листьев по земле, поедая насекомых и червей.
Эти крохотные существа полагались не на живые зеленые растения, а на мертвые листья и кору, падающие с деревьев или смытые ветром из других мест.
Напомним, ранее ученые рассказали, как около 66 миллионов лет назад умирали динозавры, а с ними – три четверти всего живого на Земле.
Кроме того, исследователи выяснили, что уничтожило почти все виды 250 млн лет назад.