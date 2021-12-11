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Живучее динозавров: почему астероид не убил крокодилов и крысоподобных предков людей

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
11 декабря, 12:20
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Около 66 миллионов лет назад на Земле правили динозавры, но, в отличие от крокодилов и мелких млекопитающих, они не смогли пережить конец света
Динозавры не смогли выжить, но некоторые виды приспособились к Апокалипсису
Динозавры не смогли выжить, но некоторые виды приспособились к Апокалипсису / Фото: Pixabay

Есть две основные причины, по которым крокодилы выжили после астероида, убившего динозавров: они могут долго жить без еды и обитали в местах, не так сильно пострадавших от падения.

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Но выжили не только они: за счет перьев и клювов смогли приспособиться динозавры, позже ставшие птицами, и мелкие млекопитающие – в том числе предки людей, пишет Scitech Daily.

Лежали месяцами и не ели до года

Секрет выживания крокодилов в том, что их тела потребляют очень мало энергии – они много лежат, медленно дышат и имеют очень медленное сердцебиение.

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Крокодилы могут задерживать дыхание под водой более часа и обходиться без еды в течение нескольких месяцев, а иногда и более года.

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Еще одна причина – они в основном жили в таких местах, как реки, озера и побережья, где животные не так сильно нуждаются в зелени.

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Мертвые растения и животные смываются с окружающей земли, которую поедают крошечные существа, а затем их поедают более крупные существа, включая крокодилов.

Поэтому, в отличие от динозавров, живущих на суше, крокодилы в реке не умерли бы от голода, как только умерли зеленые растения.

Наши предки – крысоподобные поедатели червей?

Похожая причина помогает объяснить, почему предки людей также пережили столкновение с астероидом.

Это были мелкие млекопитающие, которые жили ближе к концу эпохи динозавров, и их выживание привело к появлению всех видов млекопитающих, включая и человека.

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В основном это были маленькие крысоподобные существа, которые сновали в подстилке мертвых листьев по земле, поедая насекомых и червей.

Эти крохотные существа полагались не на живые зеленые растения, а на мертвые листья и кору, падающие с деревьев или смытые ветром из других мест.

Напомним, ранее ученые рассказали, как около 66 миллионов лет назад умирали динозавры, а с ними – три четверти всего живого на Земле.

Кроме того, исследователи выяснили, что уничтожило почти все виды 250 млн лет назад.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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