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Забавный пункт в гарантии: тарелки Илона Маска не застрахованы от нападения динозавра

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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2 февраля, 19:54
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Пользователи нашли в документации к спутниковой тарелке Starlink забавный пункт: нападение на технику динозавра не является гарантийным случаем
Тарелки Маска не застрахованы от внезапного падения метеорита или нападения динозавра
Тарелки Маска не застрахованы от внезапного падения метеорита или нападения динозавра

Кроме того, в инструкции указано, что не входит в гарантийные случаи также повреждение абонентского терминала метеоритом.

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Интересные моменты обнаружил пользователь с ником u/RenewAi – он и выложил снимок пользовательского гарантийного соглашения в Reddit.

Не заменят вам тарелку Илона Маска также в случае удара в нее молнии, повреждения из-за скачков напряжения, пожара, наводнения, града, урагана, землетрясения и солнечной бури.

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Динозавры упомянуты в числе "стихийных бедствий" – видимо, это отголосок присущего создателю компании чувства юмора.

Также, если ввести в поиск на странице поддержки клиентов Starlink слово dinosaurs, можно увидеть подобную информацию.

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В частности, в ответ на вопрос об использовании тарелки в экстремальных погодных условиях компания написала:

"Starlink не предназначен, чтобы выдерживать ураганы, торнадо, землетрясения, метеориты, динозавров или другие стихийные бедствия".

В то же время компания заверила, что ее новые тарелки, которые стоят 2500 долларов, более приспособлены к суровой погоде.

Это не первый раз, когда в документах к спутникам Маска находят интересные вещи: два года назад в них нашли уточнение, что Марс – свободная планета, где не действуют земные законы.

Это, скорее всего, отсылка к идее основателя SpaceX о том, что людям на Марсе не понадобится парламент, ведь они смогут и сами голосовать за законы.

Возможно, когда-нибудь человечество и правда увидит объявления колонистами на Марсе независимости или даже конфликт с Землей, как в сериале "Экспансия".

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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