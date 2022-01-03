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Люди смогут сделать Марс и Венеру пригодными для жизни: что для этого нужно

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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3 января, 08:30
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Человечество в будущем сможет терраформировать Марс и Венеру, если создаст огромный магнитный щит от Солнца, рассказал ведущий ученый NASA
Человек сможет терраформировать Марс и Венеру
Человек сможет терраформировать Марс и Венеру / Фото: Wikipedia

Такой щит помешает нашей звезде разрушать атмосферу обеих планет, считает профессор Джим Грин.

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В результате планеты смогут удерживать тепло у поверхности, давление увеличится, а климат улучшится и станет пригодным для жизни, пишет The New York Times.

Для первого этапа терраформирования необходимо давление в 60 мбар – это так называемый предел Армстронга, когда кровь не закипает внутри тела.

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Сейчас показатели на Марсе в 10 раз ниже, и люди смогут ступить на его поверхность только в скафандрах, которые снижают гибкость и мобильность.

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Но Красная планета может измениться, заверяет Грин, который после выхода на пенсию продолжает исследовать Солнечную систему и возможность жизни на других планетах.

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Ученый объяснил, что большое количества метана на Марсе, который на Земле в 95% случаев производят живые организмы может доказывать, что растения там приживутся.

Миллиарды лет назад марсианские ландшафты были покрыты водой и, если удастся повысить температуру и давление, местная почва станет пригодной для сельского хозяйства.

То же можно сделать со временем и с Венерой, хотя это может оказаться сложнее, чем с Красной планетой.

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Напомним, ранее мы писали о том, что идею Илона Маска бомбардировать Марс термоядерными зарядами назвали провальной идеей.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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