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Ученые выяснили, как долго динозавры высиживали яйца

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 января, 20:18
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Ученые провели исследование и выяснили, как долго вылуплялись яйца двух видов вымерших динозавров
Динозавры могли высиживать яйца несколько месяцев
Динозавры могли высиживать яйца несколько месяцев / Фото: American Museum of Natural History

Одни ученые создают сверхпрочные мыльные пузыри, другие – пытаются узнать, как же размножались древние рептилии.

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Речь идет о двух видах: протоцератопсе – рогатом динозавре, родственнике трицератопса, и гипакрозавра – утконосом травоядном динозавре, пишет Science Focus.

Протоцератопс откладывал до 10 яиц за один раз, фото American Museum of Natural History

Команда ученых провела исследование: оказалось, что яйца одного динозавра вылуплялись примерно 2,8 месяцев, а другого – вдвое дольше, 5,8 месяцев.

Сроки размножения схожи с современными рептилиями, которые могут высиживать яйца много месяцев.

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Некоторые динозавры могли огранять гнезда, фото American Museum of Natural History

А вот птицы, которые произошли от летающих динозавров, переживших Апокалипсис, вылупляются очень быстро. Обычно срок высиживания составляет от двух недель до двух месяцев, но эту способность они развили позже.

Все динозавры размножались, откладывая яйца. Некоторые виды, такие как гигантские зауроподы с длинной шеей, откладывали десятки яиц в маленькое гнездо.

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Зауроподы при этом бросали свои гнезда и оставляли вылупляться самостоятельно. Но некоторые из динозавров откладывали меньше более крупных яиц и сидели в своих гнездах, защищая их.

Напомним, ранее мы писали о том, что динозавр с броней вместо кожи оказался глухим и слепым.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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