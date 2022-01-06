Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані 🎄 Що змінилося з 1 січня 💼 Політичні прогнози 2022 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Техно

Ультратонкі ноутбуки та надшвидкі ПК: що нового запропонував Lenovo на CES-22

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 11:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Компанія Lenovo на виставці CES 2022 представила чотири тонкі ноутбуки та три настільні комп'ютери з мінімалістичним дизайном
Lenovo представила нову лінійку ноутбуків та ПК
Lenovo представила нову лінійку ноутбуків та ПК

На ринку з'явилися нові ноутбуки з додатковими екранами та специфічні професійні ПК, із презентованими цього року чіпами 12-го покоління від Intel.

Читайте також: Смартфон-розкладачка, ноутбук та AR-окуляри: бренд телевізорів показав нові концепти

Реклама

Пристроями, зокрема, можна буде керувати за допомогою голосового помічника Alexa, пише сайт Lenovo.

Ноутбуки: тонкі екрани та надшвидкі чіпи

ThinkBook Plus Gen 3 – перший на ринку ноутбук, який отримав 17,3-дюймовий основний дисплей 21:10 та 8-дюймовий додатковий екран з підтримкою цифрового стілусу.

Реклама

Він отримав процесор Intel Core H-серії 12-го покоління, об'єм пам'яті до 32 ГБ та накопичувач до 2 ТБ. У ноутбука є інфрачервона камера Full HD, Wi-Fi 6E та скляна панель Click Pad.

Читайте також: "Apple Watch" для собак: розумний нашийник стежить за здоров'ям та іграми вихованця

Ще тонші ThinkBook 14 Gen 4+ i та ThinkBook 16 Gen 4+ мають співвідношення сторін екрану 16:10. Їх можна вибрати з двома варіантами дисплеїв: 14 та 16-дюймів.

Реклама

Обидві моделі підтримують опціональну графічну картку NVIDIA RTX. Пристрої оснащені сенсором зовнішнього освітлення та автоматично регулюють яскравість.

Читайте також: Батарейки, гудбай: Samsung зробила пульт, що заряджається від Wi-Fi

Крім того, оновився ThinkBook 13x Gen 2 – це тонкий, 12,9 мм, і легкий, вагою 1,21 кг ноутбук преміум-класу у алюмінієвому корпусі, що працює на платформі Intel Evo.

Тепер він оснащений процесорами Intel Core 12 покоління серії U. ThinkBook 13x Gen 2 отримав 13,3-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 16:10.

Усі ноутбуки отримали великий скляний сенсорний тачпад, підтримку розумних технологій та сенсорів.

Настільні ПК – мінімалізм та безпека

Lenovo представила три новинки лінійки ThinkCentre neo: ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre neo 50s та ThinkCentre neo 30a 24.

Читайте також: Кішки атакували тарілки Ілона Маска та стали зірками Мережі (фото)

Всі пристрої оснащені процесорами Intel Core 12-го покоління та підтримують операційну Windows 11.

Лінійка пристроїв ThinkCentre neo виконана в мінімалістичний дизайн і новий сірий відтінок terrazzo і підтримують технології безпеки ThinkShield.

ThinkCentre neo 70t – це системний блок, призначений для розробників та творців контенту , що працюють з високопродуктивними програмами.

Пристрій оснащений пам'яттю DDR5 до 128 ГБ та опціонально – графічною картою NVIDIA RTX 3060 Ti. Об'єм жорсткого диска HDD – до 2 ТБ, твердотілого накопичувача SSD – до 1 ТБ.

Читайте також: Galaxy S21 FE офіційно вийшов: коли і скільки його можна буде купити

ThinkCentre neo 50s – настільний ПК у маленькому форм-факторі об'ємом 7,4 л. Йому обіцяють наднизький рівень шуму та відсутність фарби.

ThinkCentre neo 30a 24 – це універсальний настільний комп'ютер 23,8-дюймовий дисплей Full HD 1920-1080.

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43055.61

Binance Coin (BNB)

468.34

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

135.88

Theta (THETA)

4.25

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти