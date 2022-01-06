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Ультратонкие ноутбуки и сверхбыстрые ПК: что нового предложил Lenovo на CES-22

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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6 января, 11:05
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Компания Lenovo на выставке CES 2022 представила четыре тонких ноутбука и три настольных компьютера с минималистичным дизайном
Lenovo представила новую линейку ноутбуков и ПК
Lenovo представила новую линейку ноутбуков и ПК

На рынке появились новые ноутбуки с дополнительными экранами и специфические профессиональные ПК, с презентованными в этом году чипами 12-го поколения от Intel.

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Устройствами, в том числе, можно будет управлять с помощью голосового помощника Alexa, пишет сайт Lenovo.

Ноутбуки: тонкие экраны и сверхбыстрые чипы

ThinkBook Plus Gen 3 – первый на рынке ноутбук, получивший 17,3-дюймовый основной дисплей 21:10 и 8-дюймовый дополнительный экран с поддержкой цифрового стилуса.

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Он получил процессор Intel Core H-серии 12-го поколения, объем памяти до 32 ГБ и накопитель до 2 ТБ. У ноутбука есть инфракрасная камера Full HD, Wi-Fi 6E и стеклянная панель Click Pad.

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Еще более тонкие ThinkBook 14 Gen 4+ i и ThinkBook 16 Gen 4+ имеют соотношение сторон экрана 16:10. Их можно выбрать с двумя вариантами дисплеев: 14 и 16-дюймов.

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Обе модели поддерживают опциональную графическую карту NVIDIA RTX. Устройства оснащены сенсором наружного освещения и автоматически регулируют яркость.

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Кроме того, обновился ThinkBook 13x Gen 2 – это тонкий, в 12,9 мм, и легкий, весом в 1,21 кг ноутбук премиум-класса в алюминиевом корпусе, работающий на платформе Intel Evo.

Теперь он оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения серии U. ThinkBook 13x Gen 2 получил 13,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10.

Все ноутбуки получили большой стеклянный сенсорный тачпад, поддержку умных технологий и сенсоров.

Настольные ПК – минимализм и безопасность

Lenovo представила три новинки линейки ThinkCentre neo: ThinkCentre neo 70t, ThinkCentre neo 50s и ThinkCentre neo 30a 24.

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Все устройства оснащены процессорами Intel Core 12-го поколения и поддерживают операционную систему Windows 11.

Линейка устройств ThinkCentre neo выполнена в минималистическом дизайне и новом сером оттенке terrazzo и поддерживают технологии безопасности ThinkShield.

ThinkCentre neo 70t – это системный блок, предназначенный для разработчиков и создателей контента, работающих с высокопроизводительными приложениями.

Устройство оснащено памятью DDR5 до 128 ГБ и опционально – графической картой NVIDIA RTX 3060 Ti. Объем жесткого диска HDD – до 2 ТБ, твердотелого накопителя SSD – до 1 ТБ.

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ThinkCentre neo 50s – настольный ПК в маленьком форм-факторе объемом 7,4 л. Ему обещают сверхнизкий уровень шума и отсутствие краски.

ThinkCentre neo 30a 24 – это универсальный настольный компьютер с 23,8-дюймовым дисплеем Full HD 1920×1080.

Контекст.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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