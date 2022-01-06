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Три в одному: ASUS випустила складний дисплей-планшет замість ноутбука

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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6 січня, 06:45
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На виставці CES 2022 компанія ASUS представила розкладний дисплей Zenbook 17 Fold OLED
З'явився планшет, що складається як ноутбук
З'явився планшет, що складається як ноутбук / Фото: asus.com

Формально виробник позиціонує пристрій як ноутбук, але він тільки віддалено виглядає, оскільки оснащений таким розкладним 17,3-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм.

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Новинку можна використовувати як планшет і навіть як стаціонарний ПК, перевівши пристрій у горизонтальне положення та підключивши бездротову клавіатуру, пише technewsspace.

Екран займає 87% передньої панелі, має співвідношення сторін 4: 3 та підтримує роздільну здатність 2560 × 1920 пікселів.

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У Zenbook 17 Fold OLED буде використано нові процесори Intel Alder Lake-U до моделі Core i7-1250U.

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Також він буде оснащений до 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та отримає сховище M.2 NVMe з підтримкою PCIe 4.0 x4.

Планшет-ноутбук матиме два порти Thunderbolt 4, швидку зарядку Easy Charge та комбінований аудіопорт 3,5 мм.

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ASUS Zenbook 17 Fold OLED оснащений також 1,4-мм клавіатурою ErgoSense Bluetooth та чотирма динаміками Harman Kardon із підтримкою звуку Dolby Atmos.

Живиться Zenbook 17-кратний OLED від батареї 75 Вт, вага новинки без клавіатури – 1,6 кг. Компанія поки що нічого не оголосила про ціну пристрою.

Концепція.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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