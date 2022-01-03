Google та Meta не прийдуть: виставку CES-2022 скоротили через пандемію

CES відмінила останній день своєї техноконференції 2022 року у Лас-Вегасі. Тепер виставка завершиться 7 січня, а чи не 8 січня.
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Коротший графік – додатковий захід безпеки у зв'язку зі сплеском рівня захворюваності на COVID-19. The Verge.
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За останні два тижні ряд великих компаній, зокрема BMW, Intel, AMD, GM, Google, T-Mobile, Amazon, Microsoft та Meta відмовилися від фізичної присутності на виставці
У доковидні часи виставка збирала понад 10 тисяч людей на рік. Водночас в окрузі Кларк, штат Невада, де розташовано Лас-Вегас, 11% тестів на COVID дають позитивні результати.
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Наразі більше 2200 експонентів підтверджені для участі в CES та 143 компанії зареєструвалися та готові відвідати її.
На CES, серед іншого, покажуть оновлену лінійку телевізорів Neo QLED 4K та 8K від Samsung. Також представлять смартфони Galaxy A53, Galaxy A73 та Galaxy S21 FE.
Компанія LG представить ігровий ноутбук з 17,3-дюймовий дисплей – UltraGear 17G90Q, а також телевізори Objet OLED TV та LG StanbyME у нестандартному дизайні.
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Intel мала презентувати нові декстопні процесори Alder Lake-P та їхні молодші моделі – Alder Lake-S, а також материнські плани на основі Intel 600-ї серії. Мабуть, це пройде онлайн.
AMD, зі свого боку, готує флагманську лінійку чіпсетів Ryzen 6000H із вбудованою графікою RDNA 2.
Контекст
- Раніше ми писали про те, що британська компанія розробила гуманоїдного робота, який максимально реалістично відображає людську міміку.
- Також ми зібрали п'ять дивовижних речей, які змінять світ у 2022 році та перетворять його на подобу фантастичних фільмів.