Ігровий ноутбук усередині планшета: Asus презентував конкурента iPad Pro

Asus анонсував ігровий планшет на базі Windows, який може зрівнятися за потужністю, але перевершить iPad Pro від Apple за продуктивністю

Новий ігровий планшет за потужністю не поступається ноутбукам та iPad Pro / Фото: asus.com

Asus запропонував конфігурувати Z13 з процесором Intel Core i9-12900H на 45 Вт – останнім поколінням процесорів.

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ROG Flow Z13 презентували на виставці CES 2022, і він є планшетом з 13,4-дюймовим дисплеєм і підставкою, пише The Verge.

Крім Intel, під час виробництва будуть використані чіпи RTX 3050 Ti від Nvidia із загальною потужністю графіки 40 Вт. І те, й інше є неймовірним досягненням для планшета завтовшки 12 мм.

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Z13 – це, по суті, висококласний ігровий ноутбук, втиснутий у набагато тонший форм-фактор. Планшет постачатиметься зі зйомною клавіатурою з підсвічуванням кожної клавіші.

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Він також має можливість підключення до зовнішнього корпусу графічного процесора для більш швидкої та якісної графіки через фірмовий порт.

ROG Flow Z13 можна налаштувати на зображення IPS 1080p з частотою оновлення 120 Гц, але для кращої якості можна отримати сенсорний екран 4K IPS з частотою оновлення 60 Гц.

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Z13 має один порт Thunderbolt 4 для виведення відео та заряджання, тоді як інший порт USB-C 3.2 Gen 2 може обробляти ролики і також заряджати пристрій. Планшет має і третій порт USB-C.

На додачу планшет має порт eGPU, порт USB-A 2.0, слот для читання карт пам'яті microSD, порт HDMI 2.0 і роз'єм для навушників.

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