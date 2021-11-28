Як ефективно використовувати пам'ять iPhone та iCloud для зберігання інформації

Нестача пам'яті iPhone може зіпсувати задоволення від використання камери. Що можна зробити?

Можна оптимізувати простір вашого iPhone / Фото: Pixabay

Великі файли, такі як довгі відео, зняті на концерті, або фільм, створений у кінематографічному режимі, можуть швидко з'їсти всю пам'ять iPhone.

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Але можна оптимізувати використання сховищ, щоб не зіпсувати собі задоволення від користування камерою, пише idropnews.

Apple автоматично надає користувачам 5 ГБ безкоштовного сховища iCloud для резервного копіювання файлів.

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Однак у більшості випадків цього недостатньо для керування всіма фотографіями, повідомленнями та документами. Тому варто знати кілька лайфхаків.

Як перевірити сховище

Перший крок до перевірки сховища – це дізнатися, які файли займають найбільше місця на вашому пристрої. Відкрийте "Налаштування" → "Основні" → "Сховище iPhone".

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Після того, як він розрахує, як розподілено ваше сховище, на вашому екрані можуть з'явитися корисні рекомендації, які розповідають, як звільнити місце.

І, звичайно, Apple порадить вам придбати додаткове сховище iCloud за щомісячну плату.

Видаліть "хитрі" програми

Перш ніж вдаватися до купівлі додаткового сховища, перегляньте, який обсяг сховища використовує кожний з ваших додатків.

Якщо ви помітили, що є програми, якими ви більше не користуєтеся або могли б просто обійтися без них, можливо, непогано було б видалити їх зі свого пристрою.

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У вас також можуть бути файли більшого розміру додатках для редагування відео або завантажені фільми у додатках для потокової передачі, які можна видалити.

Як перевірити iCloud

Після перевірки звичайного сховища на вашому пристрої важливо побачити, що займає ваш простір iCloud, будь то безкоштовні 5 ГБ або більше оплачені за простір.

Відкрийте "Налаштування" → [Ваше ім'я] → iCloud. Ви, мабуть, будете здивовані, побачивши, як використовується ваше сховище iCloud.

Деякі програми хитрі і займають більше місця, ніж ви очікували. Якщо у вас мало місця для зберігання iCloud, рекомендується вимкнути або видалити ці програми.

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Крім того, повідомлення зазвичай займають величезний обсяг сховища, особливо якщо ви дозволяєте їм накопичуватися з часом, не видаляючи їх.

Щоб побачити програми, які використовують найбільше простору iCloud, перейдіть до "Налаштування" → [Ваше ім'я] → iCloud → Керування сховищем.

Видаліть зайві повідомлення

Повідомлення, швидше за все, знаходяться вгорі разом із фотографіями. Коли ви натиснете на "Повідомлення", ви побачите опцію "Найпопулярніші бесіди".

Перегляньте всі розмови та видаліть ті, які вам абсолютно не потрібні. Якщо вам незручно видаляти ці розмови в повідомленнях, можна замість цього видалити файли за категоріями.

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Відкрийте "Налаштування" → "Основні" → "Сховище iPhone" → "Повідомлення". Тут ви можете, наприклад, натиснути на "Фотографії" та видалити непотрібні великі вкладення.

Як додати iCloud

iCloud – не єдиний варіант зберігання. Google пропонує 15 ГБ безкоштовного сховища, що є великим стрибком у порівнянні з 5 ГБ від Apple.

Щоб почати користуватися цим безкоштовним сховищем, ви можете завантажити Google Фото та налаштувати його на автоматичне резервне копіювання фотографій.

Ви також можете перенести минулі резервні копії фотографій iCloud безпосередньо у Google Фото за допомогою інструментів на сайті privacy.apple.com.

Як використовувати жорсткий диск інших пристроїв

За бажанням ви навіть можете повністю пропустити iCloud і виконати резервне копіювання на власні пристрої.

Просто підключіться до іншого пристрою Apple та використовуйте вбудовані програми "Фотографії" або "Захоплення зображень" , щоб зберегти всі ці файли на жорсткому диску.

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Після завершення передачі можна видалити файли зі свого телефону. Якщо ви використовуєте ПК для резервного копіювання пристрою Apple, підключіть його та відкрийте "Фото".

Потім перейдіть до Імпорт та виберіть USB-накопичувач. Не забудьте вимкнути Фото для iCloud, якщо вирішите назавжди перейти на інше місце зберігання.

Скільки коштує додаткове місце

Оплата додаткових щомісячних зборів ніколи не є ідеальним варіантом, але все ж таки може бути найкращим варіантом, якщо ви постійно боретесь з проблемами зберігання.

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Варіанти зберігання iCloud від Apple коштуватимуть від 0,99 долара на місяць за 50 ГБ , 2,99 долара на місяць за 200 ГБ і 9,99 долара за 2 ТБ.

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