Найпопулярніші смартфони в Україні: Android популярніший за iOS

Українські користувачі найбільше довіряють операційній системі Android. Найпопулярнішими смартфонами в нашій країні є моделі від Samsung

Українці обирають смартфони на ОС Android

Результат дослідження Kantar CMeter показав, що на 97% смартфонів в Україні встановлено мобільний додаток Viber.

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Далі завдяки вбудованим інструментам вдалося отримати детальну інформацію про найпопулярніші моделі у жовтні 2021 року.

Так, на першому місці опинився Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), а першу трійку замкнув Apple (16,4%). Далі йдуть Xiaomi (14,3%) та Huawei (7,7%).

Найпопулярніші бренди смартфонів:

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Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei ZTE Tecno POCO Lenovo Oppo

Якщо говорити конкретно про моделі смартфонів, то перше місце серед найпопулярніших займає Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.

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Примітно, що серед смартфонів, що потрапили в першу десятку, мало моделей 2020-2021 років випуску – лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, що з'явилися на ринку минулого року.

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Найпопулярніші моделі смартфонів:

Redmi Note 7 Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 Redmi Note 9 Redmi 9 Redmi 9A Redmi 6A Redmi 7A Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T

У Viber зазначили, що результати дослідження включають лише назви брендів і моделей смартфонів. Особисте листування та голосові дзвінки Viber захищені наскрізним шифруванням, тому залишаються недоступними для сторонніх програм.