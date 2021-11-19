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Найпопулярніші смартфони в Україні: Android популярніший за iOS

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
19 листопада, 20:50
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Українські користувачі найбільше довіряють операційній системі Android. Найпопулярнішими смартфонами в нашій країні є моделі від Samsung
Українці обирають смартфони на ОС Android
Українці обирають смартфони на ОС Android

Результат дослідження Kantar CMeter показав, що на 97% смартфонів в Україні встановлено мобільний додаток Viber.

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Далі завдяки вбудованим інструментам вдалося отримати детальну інформацію про найпопулярніші моделі у жовтні 2021 року.

Так, на першому місці опинився Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), а першу трійку замкнув Apple (16,4%). Далі йдуть Xiaomi (14,3%) та Huawei (7,7%).

Найпопулярніші бренди смартфонів:

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  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. ZTE
  7. Tecno
  8. POCO
  9. Lenovo
  10. Oppo

Якщо говорити конкретно про моделі смартфонів, то перше місце серед найпопулярніших займає Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.

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Примітно, що серед смартфонів, що потрапили в першу десятку, мало моделей 2020-2021 років випуску – лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, що з'явилися на ринку минулого року.

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Найпопулярніші моделі смартфонів:

  1. Redmi Note 7
  2. Apple iPhone 11
  3. Apple iPhone 7
  4. Redmi Note 9
  5. Redmi 9
  6. Redmi 9A
  7. Redmi 6A
  8. Redmi 7A
  9. Redmi Note 8 Pro
  10. Redmi Note 8T

У Viber зазначили, що результати дослідження включають лише назви брендів і моделей смартфонів. Особисте листування та голосові дзвінки Viber захищені наскрізним шифруванням, тому залишаються недоступними для сторонніх програм.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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