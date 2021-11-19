Найпопулярніші смартфони в Україні: Android популярніший за iOS

Результат дослідження Kantar CMeter показав, що на 97% смартфонів в Україні встановлено мобільний додаток Viber.
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Далі завдяки вбудованим інструментам вдалося отримати детальну інформацію про найпопулярніші моделі у жовтні 2021 року.
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Так, на першому місці опинився Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), а першу трійку замкнув Apple (16,4%). Далі йдуть Xiaomi (14,3%) та Huawei (7,7%).
Найпопулярніші бренди смартфонів:
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
- ZTE
- Tecno
- POCO
- Lenovo
- Oppo
Якщо говорити конкретно про моделі смартфонів, то перше місце серед найпопулярніших займає Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.
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Примітно, що серед смартфонів, що потрапили в першу десятку, мало моделей 2020-2021 років випуску – лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, що з'явилися на ринку минулого року.
Найпопулярніші моделі смартфонів:
- Redmi Note 7
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 7
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 6A
- Redmi 7A
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
У Viber зазначили, що результати дослідження включають лише назви брендів і моделей смартфонів. Особисте листування та голосові дзвінки Viber захищені наскрізним шифруванням, тому залишаються недоступними для сторонніх програм.