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Motorola покаже смартфон із 200-мегапіксельною камерою вже у грудні

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
25 листопада, 15:38
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У другій половині 2022 року аналогічний камерафон з'явиться і в асортименті Xiaomi, тому Motorola прагне обігнати конкурента
Motorola сподівається випустити перший телефон з 200-мегапіксельною камерою
Motorola сподівається випустити перший телефон з 200-мегапіксельною камерою

Moto Edge X презентують у Китаї наступного місяця, і він може виявитися першим смартфоном з 200-мегапіксельною камерою. Раніше стало відомо про майбутні характеристики iPhone 14 Pro .

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Щодо смартфона від Motorola, це буде перший у світі телефон на апаратній платформі Snapdragon 8 Gen 1, пише gizmochina.

За інформацією джерел Ice Universe та Digital Chat Station, у другій половині 2022 року аналогічний камерафон з'явиться і в асортимент Xiaomi, так що Motorola доведеться поспішити.

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Це означає, що Moto Edge X потрібно випустити максимум у першій половині 2022 року, щоб стати першими.

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Moto Edge X також зможе похвалитися чудовою якістю селфі. Він стане першим смартфоном з 60-мегапіксельної камерою OmniVision OV60A для селфі.

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Крім того, він першим отримає 50-мегапіксельний сенсор OmniVision OV50A розміром 1/1,55 дюйма на задній панелі девайсу.

Moto Edge X спочатку з'явиться лише на китайському ринку, але трохи пізніше вийде і на світовий під назвою Motorola Edge 30 Ultra.

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Гаджет оснастять 6,67-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з Full HD+ роздільною здатністю та вбудованим у нього сканером відбитків пальців.

Він також отримає до 16 Гбайт оперативної пам'яті, внутрішній накопичувач до 512 Гбайт та акумулятор ємністю 4700 мАг.

Смартфон підтримуватиме функцію швидкої заряджання потужністю 68 Вт. Операційною системою Moto Edge X стане Android 11.

Раніше ми писали про найпопулярніші смартфони в Україні, і про те, що Android у нашій країні виявився популярнішим за iOS .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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