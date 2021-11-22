Благодаря смене разъема в новом iPhone Pro передача двухчасового видео займет все три минуты вместо почти четырех часов

iPhone 14 Pro отримає нові роз'єм та зарядку

iPhone 14 Pro оновить камери, екран та змінить Lightning на роз'єм USB-C. Він вийде в покращеному дизайні: зі зменшеними симетричними рамками та відсутнім вирізом.

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На місці набридлого багатьом користувачам "чубчика" залишать невеликий отвір для фронтальної камери. Розмовний динамік розмістять у верхній рамці. Mydrivers .

Як повідомляє видання з посиланням на кілька джерел, внаслідок зміни роз'єму 2 години відео 4K ProRes на 720 ГБ передаватимуться менше трьох хвилин замість майже чотирьох годин.

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Справа в тому, що інтерфейс Lightning використовують із 2012 року, і його ефективність досі залишається на рівні USB 2.0.

Наприклад, запис однієї хвилини відео у форматі 4K ProRes займає 6 ГБ простору. Передача такого файлу через Lightning займе багато часу.

Так як iPhone 14 Pro в задумі буде професійнішим, новий роз'єм USB-C просто необхідний.

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Тим часом і США, і Європейський Союз просувають уніфікацію інтерфейсу зарядки, і iPad Pro вже перейшов на USB-C (вона ж USB Type-C). Очікується, що iPhone теж піде на це.

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Відмова від Lightning та універсальна зарядка повинні також зменшити збитки для навколишнього середовища, уніфікувавши виробництво кабелів.

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